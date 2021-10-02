В Севастополе оперативники задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

В Севастополе в городскую больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости и резаными ранами кисти и бедра был доставлен 34-летний мужчина. Полицейские выяснили, что вечером потерпевший вместе со своим знакомым отдыхал на одном из городских пляжей. После совместного застолья между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого приятель умышленно нанёс ему ножевые ранения.

Очевидцы произошедшей драки вызвали бригаду скорой медицинской помощи и наряд полиции. Прибывшие на место происшествия медики оказали помощь потерпевшему и госпитализировали его в медицинское учреждение. Подозреваемый в совершении указанного преступления скрылся с места происшествия и был объявлен в федеральный розыск.

В результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали неоднократно судимого 41-летнего жителя Кировской области. Полицейские выяснили, что задержанный ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Подозреваемый сознался в содеянном. В отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время по решению суда задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.