В Севастополе оправдали участкового уполномоченного, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями

25 июня 2020 года Севастопольским городским судом в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело по обвинению участкового уполномоченного ОУУП и ПДН ОМВД России по Гагаринскому району, на оправдательный приговор в отношении которого поступило апелляционное представление прокурора.

Согласно материалам дела, участковый уполномоченный обвинялся в незаконном отказе в возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений, а также в сокрытии преступления от учета, т.е. в злоупотреблении должностными полномочиями — использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан либо охраняемых законом интересов общества или государства. Приговором Гагаринского районного суда города Севастополя от 15 апреля 2020 года участковый признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, и в связи с отсутствием в его действиях состава преступления он был оправдан. Также за участковым признано право на реабилитацию, — сообщили в пресс-службе суда.

Оценивая исследованные по делу доказательства в совокупности, суд пришел к заключению об отсутствии в действиях участкового умысла на сокрытие преступления от учета, а также о том, что собранные по делу доказательства не являются достаточными для вывода о совершении подсудимым уголовно-наказуемого деяния при проведении доследственной проверки по заявлению.

Севастопольский городской суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил приговор Гагаринского районного суда города Севастополя от 15 апреля 2020 года в отношении участкового уполномоченного без изменения.

Приговор вступил в законную силу.