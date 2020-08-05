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В Севастополе определили места, где можно торговать арбузами и дынями. Список «точек»
Фото: sev.gov.ru

В Севастополе определили места, где можно торговать арбузами и дынями. Список «точек»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:39 05.08.2020

Главным управлением потребительского рынка и лицензирования в Севастополе организованы ярмарочные площадки продажи дынь и арбузов.

У продавцов имеется разрешение на участие в ярмарке, санитарные книжки, документы о качестве и безопасности продукции, информация о лице, реализующем товар. Также бахчевые можно приобрести на рынках, сельскохозяйственных ярмарках и в сети розничной торговли, — отметили в управлении.

Чиновники также дали совет горожанам: лучше воздержаться от приобретения бахчевых на стихийных рынках и у автомобильных дорог. Как правило, у продавцов таких точек отсутствуют какие-либо документы о качестве продукции.

Главное управление потребительского рынка и лицензирования Севастополя рекомендует приобретать дыни и арбузы на официально открытых точках.

Площадки размещения ярмарок:

  • ул. Федоровская, в районе воинской части (одно ярмарочное место);
  • ул. Громова, в районе дома № 56 (одно ярмарочное место);
  • проспект Победы, в районе остановки общественного транспорта «Виктория» (одно ярмарочное место);
  • проспект Победы, в районе дома № 56 (одно ярмарочное место);
  • проспект Победы, в районе троллейбусного кольца (одно ярмарочное место);
  • проспект Победы, в районе дома № 4 (одно ярмарочное место);
  • Лабораторное шоссе, в районе остановки общественного транспорта «Памятник» (одно ярмарочное место);
  • ул. Горпищенко, в районе дома № 39 (одно ярмарочное место);
  • ул. Горпищенко, в районе дома № 116 (одно ярмарочное место);
  • ул. Бориса Михайлова, в районе дома № 11 (одно ярмарочное место);
  • ул. Александра Косарева, в районе дома № 2 (одно ярмарочное место);
  • ул. Тараса Шевченко, в районе дома № 39 (одно ярмарочное место);
  • ул. Тараса Шевченко, в районе дома № 47 (одно ярмарочное место);
  • ул. Отрадная, в районе СТ «Сокол» (одно ярмарочное место);
  • Инкерман, ул. Менжинского, в районе магазина «Юбилейный» (одно ярмарочное место);
  • Балаклава, ул. Крестовского, в районе дома № 45 (одно ярмарочное место).

В Севастополе определили места, где можно торговать арбузами и дынями. Список «точек»

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