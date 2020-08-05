В Севастополе определили места, где можно торговать арбузами и дынями. Список «точек»

Главным управлением потребительского рынка и лицензирования в Севастополе организованы ярмарочные площадки продажи дынь и арбузов.

У продавцов имеется разрешение на участие в ярмарке, санитарные книжки, документы о качестве и безопасности продукции, информация о лице, реализующем товар. Также бахчевые можно приобрести на рынках, сельскохозяйственных ярмарках и в сети розничной торговли, — отметили в управлении.

Чиновники также дали совет горожанам: лучше воздержаться от приобретения бахчевых на стихийных рынках и у автомобильных дорог. Как правило, у продавцов таких точек отсутствуют какие-либо документы о качестве продукции.

Главное управление потребительского рынка и лицензирования Севастополя рекомендует приобретать дыни и арбузы на официально открытых точках.

Площадки размещения ярмарок:

ул. Федоровская, в районе воинской части (одно ярмарочное место);

ул. Громова, в районе дома № 56 (одно ярмарочное место);

проспект Победы, в районе остановки общественного транспорта «Виктория» (одно ярмарочное место);

проспект Победы, в районе дома № 56 (одно ярмарочное место);

проспект Победы, в районе троллейбусного кольца (одно ярмарочное место);

проспект Победы, в районе дома № 4 (одно ярмарочное место);

Лабораторное шоссе, в районе остановки общественного транспорта «Памятник» (одно ярмарочное место);

ул. Горпищенко, в районе дома № 39 (одно ярмарочное место);

ул. Горпищенко, в районе дома № 116 (одно ярмарочное место);

ул. Бориса Михайлова, в районе дома № 11 (одно ярмарочное место);

ул. Александра Косарева, в районе дома № 2 (одно ярмарочное место);

ул. Тараса Шевченко, в районе дома № 39 (одно ярмарочное место);

ул. Тараса Шевченко, в районе дома № 47 (одно ярмарочное место);

ул. Отрадная, в районе СТ «Сокол» (одно ярмарочное место);

Инкерман, ул. Менжинского, в районе магазина «Юбилейный» (одно ярмарочное место);

Балаклава, ул. Крестовского, в районе дома № 45 (одно ярмарочное место).