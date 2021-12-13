В Севастополе определили перспективные территории для комплексной жилищной застройки

Решение об определении перспективных территорий для комплексной жилищной застройки Севастополя принято в ходе заседания градостроительного совета.

Мы понимаем, что у нас потенциал интенсивного развития города закончен, и вся точечная застройка порождает социальные конфликты. Поэтому была проделана большая работа по поиску территорий, которые позволят развивать Севастополь без ущерба для уже существующей инфраструктуры: социальной, транспортной и любой другой, – цитирует пресс-служба губернатора города Михаила Развожаева.

По словам чиновника, территории, которые попали в градостроительный анализ, – это земли, которые в перспективе могут быть задействованы для развития, и их необходимо обозначить сегодня. В дальнейшем каждый участок и его проект планировки будет индивидуально прорабатываться и обсуждаться с севастопольцами.

На заседании градсовета были представлены семь перспективных территорий для комплексной жилищной застройки: участок «Северный», «Красная горка», «Сапун-гора» – 2 участка, «7-й км», «6-й км», «Молочная балка». Каждый из участков предполагает строительство социальных объектов: поликлиник, школ, детских садов, а также торговых точек. Также на всех участках предусмотрено развитие инфраструктуры, строительство детских площадок, парковок и благоустройство общественных пространств.

Члены градостроительного совета отметили, что развитие территории «Красной горки» потребует существенных затрат, чтобы обеспечить всю необходимую инфраструктуру.

Депутат Законодательного Собрания Вячеслав Горелов предложил территорию «Красной горки» убрать из перечня территорий комплексной застройки.

Там действительно очень сложный рельеф, он может быть применен для других целей. Также на участке массово произрастает краснокнижная сосна. Для реализации комплексной жилищной застройки территория не очень хорошая, – отмечает парламентарий.

Учитывая эти факторы, члены градостроительного совета приняли решение утвердить все представленные участки, кроме «Красной горки», которая будет закреплена как рекреационная зона.

Напомним, анализ градостроительного потенциала города и обоснование территории застройки проводится в рамках ФЦП по поручению Президента. Членами совета являются сенаторы, председатель Законодательного Собрания, депутаты, главы внутригородских муниципальных образований, а также представители профессионального сообщества.