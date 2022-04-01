реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе определили победителей конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций

crimeapress_news



реклама в крыму


В Севастополе определили победителей конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций
фото: pxhere.com

В Севастополе определили победителей конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:12 01.04.2022

Напомним, конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций в Севастополе начался в феврале текущего года и завершился подведением итогов, утверждённых постановлением правительства города. Победителями определены четырнадцать проектов.

Всего было подана 51 заявка, к конкурсу допущены 49. Помимо традиционной для Севастополя патриотической направленности проектов, сохраняются и гуманитарные, просветительские, творческие, а также направленные на социализацию адаптацию нуждающихся граждан, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента внутренней политики Сергея Бездольного.

Проекты поданы по шести направлениям: «Развитие институтов гражданского общества», «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», «Влияние и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства», «Поддержка проектов в области культуры и искусства», «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» и «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

Узнайте больше:  В Севастополе виноградари, пчеловоды, рыболовы и производители пищевой промышленности получат субсидии

Ознакомиться со списком проектов-победителей можно в телеграм-канале директора департамента внутренней политики Сергея Бездольного по ссылке: https://t.me/sbezdolnyi/395.

Напомним, в 2022 году на грантовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций выделено 28 миллионов 116 тысяч рублей, с равным финансированием из бюджета Севастополя и средств софинансирования Фонда президентских грантов.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.