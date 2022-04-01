В Севастополе определили победителей конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций

Напомним, конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций в Севастополе начался в феврале текущего года и завершился подведением итогов, утверждённых постановлением правительства города. Победителями определены четырнадцать проектов.

Всего было подана 51 заявка, к конкурсу допущены 49. Помимо традиционной для Севастополя патриотической направленности проектов, сохраняются и гуманитарные, просветительские, творческие, а также направленные на социализацию адаптацию нуждающихся граждан, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента внутренней политики Сергея Бездольного.

Проекты поданы по шести направлениям: «Развитие институтов гражданского общества», «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», «Влияние и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства», «Поддержка проектов в области культуры и искусства», «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» и «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

Ознакомиться со списком проектов-победителей можно в телеграм-канале директора департамента внутренней политики Сергея Бездольного по ссылке: https://t.me/sbezdolnyi/395 .

Напомним, в 2022 году на грантовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций выделено 28 миллионов 116 тысяч рублей, с равным финансированием из бюджета Севастополя и средств софинансирования Фонда президентских грантов.