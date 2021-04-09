В Севастополе организована проверка по факту получения травм ребенком-инвалидом

В Севастополе Следком проводит процессуальную проверку сведений, поступивших из общественной организации о получении травм мальчиком-инвалидом.

Все началось с публикации в группе ВК общественной организации «Севастопольские мамы». Речь шла о получении травм 14-летним воспитанником общеобразовательной школы-интерната №1 Севастополя.

Когда мама пришла забирать мальчика домой из школы, то обнаружила его в слабом состоянии. В силу инвалидности ребенок не мог рассказать об обстоятельствах, не могли прояснить ситуацию и работники интерната. Прибывшая «Скорая помощь» госпитализировала ребенка в больницу, где врачи диагностировали перелом четырех позвонков. В настоящее время мама с сыном находятся на лечении в медучреждении. Также сообщается, что в школе-интернате отсутствует медицинский работник, — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил территориальному следственному подразделению всесторонне изучить факт получения ребенком травм, дать оценку действиям сотрудников школы-интерната в части соблюдения мер безопасности детей особой категории и оказания им помощи. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.