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Новости Республики
В Севастополе остановили движение почти всех троллейбусов
фото: © РИА Новости Крым . Андрей Киреев

В Севастополе остановили движение почти всех троллейбусов — проблемы с электроснабжением

Опубликовал: news-parser в Актуально 11:15 30.06.2026

Во вторник, 30 июня, в Севастополе временно остановлена работа всех троллейбусных маршрутов, кроме одного. Об этом сообщили в правительстве города.

Отмечается, что троллейбусы на маршруте №12 будут курсировать с увеличенным интервалом движения.

Автобусы № 33 временно не осуществляют движение. По троллейбусным маршрутам № 7, 7А временно ходят автобусы большого класса.

Напомним, в ночь на среду, 24 июня, ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате чего город полностью остался без электричества. На объектах был введен особый режим, пока энергетики устраняли последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. На большинстве улиц города свет появился спустя сутки.

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25 июня Развожаев сообщил о введении в городе режима временного ограничения электроснабжения.

источник: РИА Новости Крым

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