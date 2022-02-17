В Севастополе открылась персональная выставка художницы Натальи Нестеровой «На волне акварели»

«На волну акварели» пригласила севастопольцев и гостей города художница Наталья Нестерова. Открытие ее персональной выставки состоялось в Центральной городской библиотеке имени Толстого. Событие дало яркий старт творческому сезону – 2022 в Севастополе. В экспозицию вошли 35 работ, в том числе работа «It’s coming» – «Оно идет, надвигается», которая сразу после выставки отправится на крупнейший Международный фестиваль акварели в Италии – «Фабриано».

Часть работ жители и гости Севастополя увидели впервые, так как они недавно вернулись с Международной выставки в Москве, причем одна из них – «Облака над севастопольской бухтой» – заняла 2-е место в отчетно-осенней выставке Международной федерации акварелистов в номинации «Водная стихия».

Автор поделилась со зрителями и любимой работой-талисманом. Картина «Между мирами» заняла 3-е место на Биеннале Современная Акварель (Алушта) – и это первая победа, после которой Наталья Нестерова начала активно участвовать в выставках мирового уровня. Сегодня художница дипломант и призер более чем 30 выставок в разных странах (Россия, Англия, Франция, Италия, Китай, Южная Корея, Вьетнам, Турция). Некоторые из этих акварелей сейчас представлены в экспозиции.

На открытии Наталья рассказала о том, какой путь прошла до первой выставки в Москве 3 года назад, каких жертв требует искусство, почему вместо того, чтобы ждать вдохновения, лучше работать каждый день.

Для тех, кто не попал на открытие, есть возможность услышать «что хотел сказать автор» из первых уст! Картины сопровождают аннотации с QR-кодами, ведущими на аудиогид с рассказом художника о наиболее значимых для нее работах. Выставка продлится до 3 марта по адресу: ул. Ленина, 51. Вход бесплатный, часы работы библиотеки: пн – чт: 10-20.00, сб – вс: 10-18.00, пт – выходной, последний день месяца – санитарный, — рассказали в библиотеке .

Фото и материалы: Мария Мукомел, ЦГБ им. Л.Н. Толстого.

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