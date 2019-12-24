В Севастополе открыли Академию хореографии. Педагогов немного, но детей уже учат

В Севастополе Академию хореографии открыли, но на время строительства основного здания, начинающие балерины будут заниматься в классе, расположенном на площадке одного из спортивных центров.

Все великое начинается с малого: сегодня увидев выступления ребят, убедился было принято верное решение – начинать занятия с воспитанниками уже сегодня. Я знаю, какой ажиотаж был летом на вступительных экзаменах на просмотрах и благодарен Сергею Полунину, который кроме бюджетных мест будет дополнительно обучать 11 ребят за средства своего фонда. Место, которое мы сегодня открыли, это еще не полноценная Академия хореографии, но важно, что будет работать то время, пока реализуется проект культурного кластера, поддержанный Президентом, — цитирует пресс-служба врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

В ходе церемонии между Академией хореографии и Благотворительным фондом поддержки и развития искусств Сергея Полунина заключено соглашение о сотрудничестве.

Я очень благодарен Михаилу Владимировичу за поддержку и внимание, оказанное академии. Для нас это, безусловно, очень важно. Я развиваю свой фонд помощи детям и развития искусств. Хочу дать возможность талантливым детям получать образование, двигаться вперед и развиваться. Работа училища начинается уже сейчас, у нас пока немного педагогов, но работа уже ведется. Мы обучаем детей хореографии, больше стараемся развивать их как артистов, чтобы человек развивал свой кругозор, учился рисованию, пению и разговорной речи. Этот комплекс мероприятий поможет им в будущем. Часто дети участвуют в моих проектах, получают бесценный опыт, – заявил Сергей Полунин.

В Правительстве города напоминают: Севастопольская государственная академия хореографии станет частью масштабного культурно-образовательного и музейного комплекса, который будет возведен на Мысе Хрустальный при участии ведущих российских культурных учреждений. Занятия начались уже в октябре этого года, чтобы к моменту завершения строительства была возможность набрать несколько курсов воспитанников.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя