В Севастополе открыли новое отделение «Севастопольгаза» — на пр. Ген. Острякова

Для удобства жителей мы открыли дополнительную кассу и абонентский отдел, но на этом мы не останавливаемся – в Балаклаве и на площади Захарова будут открыты еще расчетные центры, сейчас там работники ремонтируют помещения. На данный момент, если севастопольцы хотят оплатить квитанции не онлайн, а в кассах, – это можно сделать и на Гидрографической, 1, и на проспекте Генерала Острякова, 17, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя генерального директора по коммерческой деятельности, учету и реализации природного газа ГУП «Севастопольгаз» Ивана Буравлева.