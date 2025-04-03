В Севастополе открыли новое отделение «Севастопольгаза» — на пр. Ген. Острякова

Жители Севастополя теперь могут получить полный спектр услуг, связанных с газоснабжением, в новом отделении «Севастопольгаза» по адресу проспект Генерала Острякова, 17. Здесь функционируют касса и абонентский отдел, где можно оформить договоры, провести сверки и перерасчеты, а также оплатить счета за газ.
Для удобства жителей мы открыли дополнительную кассу и абонентский отдел, но на этом мы не останавливаемся – в Балаклаве и на площади Захарова будут открыты еще расчетные центры, сейчас там работники ремонтируют помещения. На данный момент, если севастопольцы хотят оплатить квитанции не онлайн, а в кассах, – это можно сделать и на Гидрографической, 1, и на проспекте Генерала Острякова, 17, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя генерального директора по коммерческой деятельности, учету и реализации природного газа ГУП «Севастопольгаз» Ивана Буравлева.
Режим работы абонентских отделов:
Пн-Чт: 8:00 — 17:00;
Пт: 8:00 — 15:45;
Обед: 12:00 — 12:45.
Режим работы кассы на ул. Гидрографическая, 1:
Пн-Чт: 8:00 — 17:00;
Пт: 8:00 — 15:45;
Обед: 12:00 — 12:45.
Режим работы кассы на пр. Генерала Острякова, 17:
Пн-Чт: 8:00 — 16:30;
Пт: 8:00 — 15:15;
Обед: 12:00 — 12:45.
Также передать показания и получить информацию, можно по номерам телефонов:
+7 (8692) 41-77-11 (автоответчик);
+7 (8692) 41-77-10.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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С тегами: газоснабжение Крыма