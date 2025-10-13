В Севастополе открыли регистрацию на региональный этап национальной премии «Студент года» 2025

«Студент года» 2025 проводится с целью выявления, поддержки и поощрения талантливых студентов высших учебных заведений и организаций среднего профессионального образования города Севастополя. Этот конкурс предоставляет возможность обучающимся продемонстрировать свои достижения, получить признание и поддержку для дальнейшего развития.
Участниками могут стать студенты (курсанты) очной формы обучения, осваивающие образовательные программы высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) или среднего профессионального образования, в возрасте от 16 до 25 лет (18-27 для иностранных студентов вузов), обучающиеся не менее одного года и имеющие оценки в зачетной книжке не ниже, чем «хорошо».
В этом году участников ждут номинации:
• Медиа года (вузы и СПО);
• Общественник года (вузы и СПО);
• Спортсмен года (вузы и СПО);
• Доброволец года (вузы и СПО);
• Патриот года (вузы и СПО);
• Творческая личность года (вузы);
• Иностранный студент года (вузы);
• Интеллект года (вузы);
• Староста года (СПО);
• Председатель совета обучающихся года.
Мероприятие направлено на развитие социальной, интеллектуальной и творческой активности студенческой молодежи, создание условий для самореализации и раскрытия потенциала, формирование позитивного социального и профессионального имиджа лидеров, укрепление межнационального и межкультурного диалога, а также объединение усилий заинтересованных организаций для развития гражданского общества и укрепления связей между образовательными учреждениями Севастополя.
Подать заявку можно по ссылке.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
С тегами: образование в Крыму