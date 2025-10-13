В Севастополе открыли регистрацию на региональный этап национальной премии «Студент года» 2025

«Студент года» 2025 проводится с целью выявления, поддержки и поощрения талантливых студентов высших учебных заведений и организаций среднего профессионального образования города Севастополя. Этот конкурс предоставляет возможность обучающимся продемонстрировать свои достижения, получить признание и поддержку для дальнейшего развития.

Участниками могут стать студенты (курсанты) очной формы обучения, осваивающие образовательные программы высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) или среднего профессионального образования, в возрасте от 16 до 25 лет (18-27 для иностранных студентов вузов), обучающиеся не менее одного года и имеющие оценки в зачетной книжке не ниже, чем «хорошо».

В этом году участников ждут номинации: