В Севастополе отмечают годовщину воссоединения Крымского полуострова с Россией

Празднование седьмой годовщины воссоединения с Россией началось с возложения венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.

Праздничные мероприятия будут продолжаться целый день. На Сапун-горе и в парке Победы заложат сад памяти, а в 16:00 на площади Нахимова начнётся большой праздничный концерт, в программе которого выступление местных коллективов и приглашённых звёзд: группы «Любэ» и Ансамбля песни и пляски им. В.А. Александрова. Завершится концерт в 21:00 фейерверком, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.