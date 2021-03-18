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В Севастополе отмечают годовщину воссоединения Крымского полуострова с Россией
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе отмечают годовщину воссоединения Крымского полуострова с Россией

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:55 18.03.2021

Празднование седьмой годовщины воссоединения с Россией  началось с возложения венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.

Праздничные мероприятия будут продолжаться целый день. На Сапун-горе и в парке Победы заложат сад памяти, а в 16:00 на площади Нахимова начнётся  большой праздничный концерт, в программе которого выступление местных коллективов и приглашённых звёзд: группы «Любэ» и Ансамбля песни и пляски им. В.А. Александрова. Завершится концерт в 21:00 фейерверком, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

В Севастополе отмечают годовщину воссоединения Крымского полуострова с Россией

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