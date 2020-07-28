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В Севастополе отметили День Крещения Руси

В Севастополе отметили День Крещения Руси

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:04 28.07.2020

День Крещения Руси в Севастополе отметили крестным ходом и литургией в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе. Божественную литургию отслужил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Сегодня у всего православного мира большой праздник. Особо он почитаем в Севастополе. Именно из нашего города вера пошла по Руси. Православная церковь поддерживает людей во все времена. Я искренне поздравляю севастопольцев с этим праздником и желаю каждой семье мира и процветания, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора города Михаила Развожаева.

За заслуги перед православной церковью и помощь в благоустройстве Покровского собора на Большой Морской, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь вручил Михаилу Развожаеву орден православной церкви Архистратига Михаила.

В Севастополе отметили День Крещения Руси В Севастополе отметили День Крещения Руси В Севастополе отметили День Крещения Руси В Севастополе отметили День Крещения Руси

После литургии и крестного хода, в честь Дня Крещения Руси народный артист СССР Василий Лановой выступил перед священнослужителями, прихожанами и гостями празднества в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе с патриотическими и духовными произведениями А.С. Пушкина.

В Севастополе отметили День Крещения Руси В Севастополе отметили День Крещения Руси

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе отметили День Крещения Руси

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