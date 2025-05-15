В Севастополе отремонтируют десять крыш домов объектов культурного наследия

В настоящее время работы по капитальному ремонту кровли ведутся на Большой Морской, 26. Этот дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Здание, построенное в 1951 году, представляет собой яркий образец послевоенной архитектуры и является частью историко-культурного наследия Города-Героя.

Кровля будет восстановлена с полной заменой изношенных элементов, при этом сохранены оригинальная конструкция, конфигурация и устроено фальцевое покрытие. Для покрытия кровли применяются оцинкованные листы, которые будут формовать вручную, точно так же, как это делалось более семи десятилетий назад.

За выполнением работ следят сотрудники управления охраны объектов культурного наследия Севастополя и заказчик — Фонд содействия капитальному ремонту региона.

В настоящее время проводятся работы по сохранению объекта культурного наследия жилого дома на Большой Морской, 26. Ведется ремонт кровли в рамках капитального ремонта. Севнаследие на системной основе контролирует ход ремонтов домов — объектов культурного населения, чтобы обеспечить сохранность исторических зданий, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела надзора, контроля и охраны объектов культурного наследия управления охраны объектов культурного наследия Олега Лаго.

Работы планируют завершить до конца текущего года.

В рамках региональной программы запланирован большой комплекс работ в многоквартирных домах, которым присвоен статус объектов культурного наследия. Фронт задач обширный, к работам привлечены аттестованные Министерском культуры РФ специалисты, — рассказал вр. и. о. директора Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя Владимир Новиков.

Всего в 2025 году планируется отремонтировать еще 10 кровель объектов культурного наследия на территории Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя