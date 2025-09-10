В Севастополе отремонтируют Образовательный центр имени В.Д. Ревякина. Капитально

Капитальный ремонт ГБОУ «Образовательный центр имени В. Д. Ревякина» — школы № 16 проводится в рамках реализации регионального проекта «Всё лучшее — детям» национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного по поручению Президента Российской Федерации и финансируется из трех источников: за счет федеральных средств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», из бюджета города Севастополя и средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы, предоставляемого Правительством Москвы для развития социальной инфраструктуры.

Проектом предусмотрен ремонт кровли для обеспечения герметичности здания и предотвращения дальнейшего разрушения конструктивных элементов, благоустройство входной зоны, модернизация столовой и спортивного зала, замена деревянных окон на пластиковые энергоэффективные стеклопакеты.

Сегодня на объекте задействовано более 45 рабочих, несколько единиц техники. Мы ремонтируем фасад здания, выполняем монтаж систем электроснабжения, системы вентиляции, устанавливаем системы отопления, водоснабжения и канализации, а также окон в лестничных клетках учебного корпуса. Все было в плачевном состоянии — отваливалась штукатурка, стены были сырыми. Два месяца сушили подвал и спортзал перед началом работ. Сейчас всё разобрали до основания, штукатурим заново, проводку делаем скрытой — по современным стандартам, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя прораба подрядной организации ООО «СпецСтройЭксперт» Юрия Кудряшова.

Здание школы № 16 на ул. Орловская, 15, построено в 1965 году. За почти 60 лет эксплуатации без капитального ремонта обветшали фасады, ступени, коммуникации, внутренние помещения были изношенными и энергонеэффективными.

По словам директора образовательного центра Валентины Тарасенко, внешний вид школы никто не обновлял на протяжении 60 лет. Подрядная организация работает в тесном взаимодействии с администрацией школы и учитывает комментарии учителей.

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 41%. Все работы ведутся в соответствии с утверждённым графиком и находятся под нашим постоянным контролем. Особое внимание уделено ключевым направлениям, влияющим на безопасность, комфорт и функциональность, — прокомментировала начальник отдела капитального ремонта объектов культуры, образования и спорта ГКУ ГУ «ЕДКС» Елена Бойко.

На время ремонта здания школы на ул. Орловская, 15, учащиеся образовательного центра временно переведены в соседние школы — № 6, 10, 11 и 18.

Напомним, в 2025 году в Севастополе капитальный ремонт затронул пять школ, включая восемь объектов: школа №14 имени И.С.Пьянзина, основное здание, тир и мастерские в школе №34 имени Александра Шостака, школа №38 имени Н.В. Челнокова, основное здание и тир в школе №43 с углубленным изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза В.Д. Лавриненкова, образовательный центр имени В.Д. Ревякина.

Первого сентября после капитального ремонта открылись школы № 13 имени трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина в Каче, № 9 имени Героя Советского Союза Зои Ивановны Парфеновой, № 41 имени Героя Советского Союза Яцуненко Ивана Карповича, гимназия № 10 имени Героя Советского Союза Ефимова Мирона Ефимовича.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя