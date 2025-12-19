В Севастополе озвучили итоги физкультурно-спортивного конкурса «Спортсмен года»

В этом году появилась новая номинация «Лучший среди СВОих», лауретами которой стали:

Премия «Спортсмен года» стала достойным завершением спортивного сезона, где отметили всех, кто внес своей неоценимый вклад в развитие отрасли в 19 номинациях.

В Севастополе состоялась премия «Спортсмен года», которая проходит ежегодно с 2015 года. В этом году спортсмены достойно представляли город на всероссийских и международных соревнованиях, завоевывая медали и устанавливая новые рекорды, а севастопольцы активно принимали участие в физкультурно-массовых мероприятиях и общегородских проектах.

Заслуженные Гран-при получили прославленные спортсмены и чемпионы Елена Гапешина, которая в этом году стала чемпионкой мира и России по боксу, и Андрей Граничка, завоевавший две медали чемпионата мира по паралимпийскому плаванию.

Награды получили:

Номинация «Гран-при «Спортсмен года — 2025»:

• Елена Гапешина – мастер спорта России международного класса по боксу, чемпионка Мира 2025 года в/к 70 кг (Сербия), серебряный призёр чемпионата России 2024 года (в/к 75 кг)

• Андрей Граничка – заслуженный мастер спорта России по спорту лиц с ПОДА (дисциплина плавание), чемпион и бронзовый призёр чемпионата Мира 2025 года (г. Сингапур), пятикратный чемпион России, двукратный серебряный и бронзовый призёр чемпионата России 2025 года, двукратный победитель Кубка России 2024 года

Номинация «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта 2025 года»:

• Кристина Михнева – мастер спорта России международного класса по спортивной борьбе, бронзовый призёр чемпионата России по вольной борьбе, серебряный призер 54-го Международного турнира по вольной борьбе памяти 3-х кратного Олимпийского чемпиона А.В. Медведя

• Елизавета Чехлатая – спортсменка отделения парусного спорта Спортивной школы (комплексная, г. Севастополь) филиала ФАУ МО РФ «Центральный спортивный клуб Армии», победительница первенства России по парусному спорту в классе «Лазер-Радиал», победительница Всероссийских соревнований «Кубок Таганрогского залива» и Международных соревнований «34-Геленджикская регата», серебряный призер Всероссийских соревнований «Поволжская регата»

Номинация «Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта 2025 года»:

• Сергей Рыжиков – мастер спорта России по спортивному ориентированию, двукратный чемпион и бронзовый призер чемпионата России по спортивному ориентированию, многократный победитель первенства России, серебряный призер Всероссийских спортивных соревнований «Памяти топографа Пастухова»

• Дарья Крапивина – мастер спорта России по спортивной борьбе, чемпионка России чемпионка Южного Федерального Округа по спортивной борьбе (дисциплина — панкратион)

Номинация «Лучший спортсмен по паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта 2025 года»:

• Константин Дорофеев – мастер спорта России по спорту лиц с ПОДА (дисциплина плавание), серебряный и четырехкратный бронзовый призёр чемпионата России 2025 года, бронзовый призер первенства России 2024 года по спорту лиц с поражением ОДА (дисциплина — плавание)

• Михаил Летников– мастер спорта России по спорту лиц с ПОДА (дисциплина бочча), чемпион России и серебряный призер чемпионата России 2025 года, двукратный бронзовый призер Кубка России 2025 года

Номинация «Подающие надежды 2025 года»:

• Анастасия Тюнина – спортсменка ГБУ ДО города Севастополя «Спортивная школа олимпийского резерва № 4 по боксу», победительница Международных соревнований «Кубок мира «Жемчужина Адриатики»

• Максим Зеленов – спортсмен отделения бокса ГБУ ДО города Севастополя «Спортивная школа № 7», победитель первенства России по боксу среди юношей 15-16 лет, победитель Международного турнира «MINSK OPEN» и первенства Европы среди юношей 15-16 лет

• Николай Краснов – воспитанник ГБОУ «ЦДО «Малая академия наук», спортсмен РО ООО «Федерация шашек России» «Федерация шашек города Севастополя», победитель первенства Европы по шашкам среди мальчиков до 9 лет, победитель первенства России по стоклеточным шашкам, серебряный призер первенства Мира среди мальчиков до 9 лет.

Номинация «Лучшая команда по игровым видам спорта 2025 года»:

• команда АНО «Футбольный клуб «Севастополь» – серебряный призёр первенства России по футболу среди команд второй Лиги «Дивизион Б»

• сборная команда города Севастополя по водному поло среди юношей до 14 лет –финалисты Всероссийских соревнований по водному поло среди юношей до 14 лет «Золотой мяч» 2025 года

Номинация «Лучшая команда по неигровым видам спорта 2025 года»:

• команда «Формейшн «Мастерс» по акробатическому рок-н-роллу – финалисты Кубка России по акробатическому рок-н-роллу (г. Москва, 14-18.04.2025 г.), 4 место в дисциплине «Формейшн-микс» (выполнения норматива «Мастер спорта России»)

• сборная команда города Севастополя по самбо среди юношей 14-16 лет – бронзовые призёры Международных соревнований «Победа» по самбо.

Номинация «Лучший тренер 2025 года» по олимпийским видам спорта:

• Тюрин Олег Сергеевич – тренер-преподаватель по боксу ГБУ ДО города Севастополя «Спортивная школа № 7», Мастер спорта СССР по боксу, (воспитанники Олега Сергеевича на протяжении 2025 года стали победителями первенства России по боксу и первенства Европы, получили звания кандидатов в мастера спорта России, включены в составы спортивной сборной команды города Севастополя, а также спортивной сборной России)

• Давиденко Руслан Владимирович – тренер-преподаватель ГБУ ДО города Севастополя «Спортивная школа олимпийского резерва № 4 по боксу», Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма города Севастополя», (воспитанники Руслана Владимировича стали победителями чемпионата Мира, первенства России, IV Летней спартакиады молодежи России 2025 года, включены в составы спортивной сборной команды города Севастополя, а также спортивной сборной России, тренер спортсменки Гапешиной Елены)

по неолимпийским видам спорта или дисциплинам:

• Кондратьева Татьяна Витальевна – тренер-преподаватель по спортивному ориентированию ГБУ ДО города Севастополя «Спортивная школа № 7», (воспитанники Татьяны Витальевны стали победителями и призёрами первенства России, Всероссийских соревнований «Памяти топографа Пастухова», Всероссийских спортивных соревнований «Черное море»,Чемпионата России)

• Бакши Григорий Шоломович – старший тренер сборной команды города Севастополя по шашкам, (члены сборной команды города Севастополя по шашкам в 2025 году стали победителями и призёрами первенства Мира и Европы, России, ЮФО и СКФО, а также ряда всероссийских турниров по русским и стоклеточным шашкам)

по паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта:

• Мащенко Ирина Павловна – старший тренер-преподаватель по плаванию ГБУ ДО города Севастополя «Спортивно адаптивная школа — Центр «Инваспорт», Заслуженный тренер России, Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма города Севастополя, тренер Граничка А.Ю.

• Мельникова Анна Анатольевна – старший тренер-преподаватель по бочча ГБУ ДО города Севастополя «Спортивно адаптивная школа — Центр «Инваспорт», Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма города Севастополя, тренер Мастер спорта России по спорту лиц с ПОДА (дисциплина бочча) Летникова Михаила

Номинация «Лучший ветеран спорта 2025 года»:

• Гончарова Светлана Анатольевна – мастер спорта по легкой атлетике, победительница (эстафетный бег 4х100) и двукратный бронзовый призёр (на дистанциях 100 и 200 метров) Международного открытого республиканского турнира Республики Беларусь

• Андреев Дмитрий Викторович – ветеран спорта ЦСКА, кандидат в мастера спорта России по плаванию в категории «Мастерс», рекордсмен и н России, серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионата России впо плаванию в категории «Мастерс»,чемпион России и бронзовый призёр чемпионата России на на открытой воде

Номинация «Лучший среди СВОих 2025 года»:

• Табаков Егор Александрович – победитель Всероссийских открытых соревнований по плаванию «Кубок Защитников Отечества» на призы ЗМС России по плаванию Андрея Арбузова

• Краснов Данил Игоревич – победитель регионального этапа Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Лига Мечты» сезона 2024-2025 года

Номинация «Лучшая спортивная федерация 2025 года»:

• Региональная общественная организация «Федерация парусного спорта Севастополя»:

В 2025 году организовано и проведено 18 официальных спортивных соревнований различного уровня, в том числе всероссийского и межрегионального уровня: чемпионат ЮФО в классе МХ700, ВС «Кубок Крыма в крейсерских яхтах», межрегиональные соревнования «Русская весна», межрегиональные соревнования «Севастопольские паруса» (в рамках соревнований прошел чемпионат города Севастополя в крейсерских яхтах ORC и классе МХ700) с общим охватов более 2 000 участников. 7 спортсменов являются кандидатами в члены сборной команды России по парусному спорту.

• Севастопольская региональная общественная организация «Федерация Армрестлинга города Севастополя»

В 2025 году в городе Севастополе уже в девятый раз состоялся Кубок России по армрестлингу. Ответственность за организацию и непосредственное проведение этого спортивного события, в очередной раз, была возложена на Федерацию Армрестлинга города Севастополя. В соревнованиях приняли участие 103 спортсмена из 17 регионов России. Сборная команда города Севастополя стала победителем турнира, завоевав 4 золотых и 4 серебряных медали.

Номинация «Лучшая физкультурно-спортивная организация 2025 года»:

• Автономная некоммерческая организация «Физкультурно-спортивный центр акробатики»

Яркими и самобытными физкультурно-спортивными мероприятиями, ежегодно проводимыми АНО «ФСЦ акробатики» являются:

— Новогодний фестиваль семейной акробатики (участие приняли 130 занимающихся из СК АНО «ФСЦ акробатики» и СК «Грандмастер»);

— Фестиваль сложнокоординационных видов спорта (участие приняли 110 занимающихся из СК АНО «ФСЦ акробатики», СК «Грандмастер» и АНО СК «Чайка»);

Спортсмены АНО «ФСЦ акробатики» постоянно принимают участие с показательными выступлениями и мастер-классами в городских событийных мероприятиях: День Физкультурника 2025, акробатическая программа на территории детского эко-парка «Лукоморье», в ГБДОУ города Севастополя «Детский сад № 118», открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с залом бокса «Спартак».

• Автономная некоммерческая организация по развитию проекта «Сильнейшая нация мира»

В 2025 году организовано и проведено 62 мероприятия и акции. Открыты отделения в ДНР, ЛНР, Запорожской области, назначены доверенные лица в Китае, Беларуси, Иране, Турции, Бразилии, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Сербии, Азербайджане.

Основные направления работы: волонтёрский и помощь фронту, просветительская и благотворительная деятельность, организация установления рекордов для популяризации богатырства, организация физкультурно-массовых мероприятий, организационная и информационная поддержка спортивных мероприятий, патриотическое воспитание молодежи, взаимодействие со СМИ в сфере пропаганды спорта и здорового образа жизни.

Номинация «Лидер фитнес-индустрии»:

• Сеть фитнес – клубов «ФитБаланс»

Все фитнес-клубы «ФитБаланс» города Севастополя включены в перечень спортивных организаций для получения налогового вычета, имеются льготные программы для социально незащищённых категорий граждан, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, граждан нетрудоспособного возраста, студентов и школьников. В рамках акции «Побеждая рак груди», которая традиционна была проведена в октябре месяце, 50 женщин, проходящих лечение по борьбе с раком молочной железы, получили абонемент на посещение занятий по фитнесу. Также ежегодно Сеть фитнес – клубов «ФитБаланс» является соорганизатором и непосредственным исполнителем следующих общегородских проектов:

Новогодняя зарядка «Заряди своё утро — заряди весь год!», которая традиционно проводится 1 января в 11:00 на площади Нахимова и Рождественский танцевальный флешмоб, 7 января в 12:00;

Севастопольская общегородская зарядка «С бодрым утром!», зарядки проводятся два раза в неделю с апреля по октябрь включительно. В этом году увеличено количество локаций до 12 (по сравнению с 2024 годом: 11 локаций, 320 зарядок, 25 080 посещений);

серия физкультурно-досуговых мероприятий в рамках Дня здоровья;

серия физкультурно-досуговых мероприятий в рамках Дня здоровья; фитнес-марафон, фитнес-тестирование и просветительско-познавательные тренинги о здоровом питании и здоровом образе жизни в рамках проведения Всероссийских массовых соревнований «Оздоровительный спорт – в каждую семью»;

физкультурное мероприятие «Русский дух: сила в спорте!» (мастер-классы по различным видам фитнеса);

привлечение и подготовка клиентов клубов к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО;

привлечение и подготовка клиентов клубов к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО; общегородской проект «Фитнес-бабушка» для женщин «серебряного» возраста, проводится в форме групповых занятий под руководством фитнес-инструктора, на 5 (пяти) площадках (фитнес-залов), где организовываются занятия для суммарно 25 групп. Наполняемость каждой группы до 12 человек. Для каждой группы занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 мин., итого 6 занятий для 1 участника.

Номинация «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы 2025 года»:

• Солодянкина Виктория Валерьевна – инструктор по спорту ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя», инструктор по спорту проекта «Спорт в каждый двор», принимала активное участие в организации и проведении следующих физкультурных мероприятий: День зимних видов спорта, Международный день защиты детей, Всероссийский Олимпийский день, День физкультурника, Всероссийский день бега «Кросс нации», Всероссийский дню ходьбы, Всероссийский спортивный марафон «Сила России», акция «Дарю тепло», акция «Спортивная зима».

• Курбатова Ангелина Павловна – председатель ФСО «Территория спорта ProКачай», директор АНО «Территория Добра Кача», победитель Всероссийского конкурса Росмолодежь Гранты с проектом «Школа спортивного волонтерства ProКАЧАй», что позволило в 2025 году организовать 23 спортивно-массовых мероприятия и вовлечь 887 уникальных участников: «Забег», «Семейные спортивные игры» с. Андреевка, «Турнир по боксу», «Сельская лига самбо», «Семейный шахматный турнир» пгт. Кача, «Шахматный турнир», «Мастер-класс от чемпионки мира по боксу Елены Гапешиной» с. Верхнесадовое. Победитель конкурса социальных молодежных проектов города Севастополя с проектом «Клуб функционального многоборья «Крылья Качи», что позволило организовать бесплатные регулярные тренировки по функциональному многоборью среди жителей сельских территорий и Фестиваль функционального многоборья.

Номинация «Самый спортивный муниципальный округ города Севастополя 2025 года»:

• Внутригородское муниципальное образование города Севастополя Гагаринский муниципальный округ

В 2025 году проведено 17 спортивных мероприятий по футболу, дзюдо, тхэквондо, парусному спорту, спортивной аэробике, самбо, эстетической гимнастике, акробатическому рок-н-роллу и плаванию, такие как:

1. Первенства внутригородского МО города Севастополя Гагаринский муниципальный округ по дзюдо, тхэквондо, парусному спорту, спортивной аэробике, самбо, эстетической гимнастике, плаванию;

2. Турнир по мини-футболу среди детских команд, приуроченный к празднованию Дня возвращения города Севастополя в Россию;

3. Парусная регата ВМО Гагаринский муниципальный округ, посвященная празднованию Дня Победы;

4. Соревнования по парусному спорту на Кубок Главы ВМО города Севастополя;

5. Турнир ВМО города Севастополя Гагаринский муниципальный округ по акробатическому рок-н-роллу.

Номинация «Лучшее спортивное мероприятие 2025 года»:

• Чемпионат и первенство Южного федерального округа по акробатическому рок-н-роллу.

• Серия физкультурно-досуговых мероприятий: проект «Спорт в каждый двор», «Всеобуч плаванию детей» в рамках проекта «Школа обучения плаванию «Золотая рыбка», «Акция «Научись плавать», Спартакиада среди дворовых команд «Олимпиада уличных игр».

Номинация «Лучшая спортивная школа в ГТО 2025 года»:

• Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Севастополя «Спортивная школа № 5».

Приступили к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 490 спортсменов из 512 обучающихся. За отчётный период 48 спортсменов выполнили нормативы на золотой знак отличия, 18 спортсменов на серебряный и бронзовый знаки отличия комплекса ГТО.

Номинация «Лучший спортивный волонтер 2025 года»

• Ахметова Валерия – волонтёр физкультурно-спортивной организации «Волонтёры спорта» СевГУ

Перечень наиболее значимых спортивных мероприятий, в которых принимала участие в качестве волонтера:

— 20 матчей второй лиги по футболу (стадион СОК 200-летия Севастополя);

— матч «Содружество» по футболу (стадион СОК 200-летия Севастополя»);

— 3 мероприятия по приему комплекса ГТО (стадион СОК 200-летия Севастополя»);

— 2 мероприятия по тэг-регби ((стадион СОК 200-летия Севастополя»);

— Фестиваль культуры и спорта народов Юга России, приуроченный к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

— Ледовое шоу «Чемпионы» программы Ильи Авербуха (ледовая арена ЦСКА).

Номинация «Лучший спортивный обозреватель 2025 года»

• Мелянский Владимир Андреевич – заслуженный журналист города Севастополя, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Крым, редактор группы тематических программ ГАУ города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания»

• Данилов Святослав Константинович – корреспондент редакции телевидения «Севастополь 24» ГАУ города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания»

