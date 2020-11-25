Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе озвучили новые правила тестирования людей, контактировавших с больными COVID-19

crimeapress_news

В Севастополе озвучили новые правила тестирования людей, контактировавших с больными COVID-19
иллюстрация: fernandozhiminaicela (pixabay.com)

В Севастополе озвучили новые правила тестирования людей, контактировавших с больными COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:39 25.11.2020

Тесты, у людей находящихся в контактной группе с заболевшими, будут брать только в случае симптомов COVID-19.  Об этом сегодня сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Роман Проскурнин.

Теперь все контактные при хорошем самочувствии должны провести на изоляции по месту жительства 14 дней. Если за две недели у контактных лиц не проявилось никаких клинических проявлений болезни, они могут выписаться с больничного и выходить на работу. Сдавать тест им не нужно. Брать анализ на коронавирус будут только в том случае, если у человека появились какие-то признаки заболевания. Мы подаем информацию о контактных людях в лечебное учреждение, на ее основании можно получить больничный лист, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Романа Проскурнина.

 

В Севастополе озвучили новые правила тестирования людей, контактировавших с больными COVID-19

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.