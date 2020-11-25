В Севастополе озвучили новые правила тестирования людей, контактировавших с больными COVID-19

Тесты, у людей находящихся в контактной группе с заболевшими, будут брать только в случае симптомов COVID-19. Об этом сегодня сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Роман Проскурнин.

Теперь все контактные при хорошем самочувствии должны провести на изоляции по месту жительства 14 дней. Если за две недели у контактных лиц не проявилось никаких клинических проявлений болезни, они могут выписаться с больничного и выходить на работу. Сдавать тест им не нужно. Брать анализ на коронавирус будут только в том случае, если у человека появились какие-то признаки заболевания. Мы подаем информацию о контактных людях в лечебное учреждение, на ее основании можно получить больничный лист, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Романа Проскурнина.