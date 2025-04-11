В Севастополе озвучили приговор в отношении мужчины, который убил товарища и сбросил его тело в море

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Республики Дагестан.
Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Установлено, что осужденный вечером 6 октября 2024 года в помещении Рыбпорта в Севастополе распивал спиртные напитки со своим 41-летним знакомым. При этом между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый задушил своего товарища. Позже этой же ночью злоумышленник вывез тело убитого и сбросил его со скалистого берега в районе пляжа «Голубая Бухта» в Севастополе.
Несмотря на предпринятые попытки скрыть преступление, мужчине не удалось уйти от уголовного преследования. В связи с исчезновением погибшего его гражданская супруга обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции установили, с кем уезжал погибший в тот вечер из дома, и где произошло преступление. Злоумышленник был задержан, дал признательные показания, а 23 октября тело убитого обнаружено на побережье.
Расследование проведено следственным отделом по Гагаринскому району г. Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.
С учетом мнения государственного обвинителя, наказания по предыдущему приговору суда за покушение на кражу и наличия ряда смягчающих обстоятельств, Гагаринский районный суд г. Севастополя назначил виновному 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя
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