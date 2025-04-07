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Новости Республики
В Севастополе парень украл кроссовки из пункта выдачи заказов, где работал. Подошёл к делу "творчески"
фото: скрин видео пресс-службы УМВД России в Севастополе

В Севастополе парень украл кроссовки из пункта выдачи заказов, где работал. Подошёл к делу «творчески»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:02 07.04.2025

Житель Белогорска устроился на работу менеджером, но вместо честного труда выбрал преступный путь.

Установлено, что 19-летний житель Белогорска решил устроиться на работу менеджером пункта выдачи заказов. Через два дня стажировки молодой человек обратил внимание на заказ с новыми кроссовками стоимостью более пяти тысяч рублей. Воспользовавшись моментом, он уединился в подсобном помещении, где снял свою старую обувь и надел украденные кроссовки. Чтобы скрыть кражу, он положил свои поношенные кроссовки в коробку, после чего покинул рабочее место, не закончив смену. Когда владелец пункта выдачи обнаружил подмену, он незамедлительно обратился в полицию. Оперативники ОМВД России по Ленинскому району установили местонахождение подозреваемого и в ходе служебной командировки задержали его, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

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В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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