В Севастополе Парк «Патриот» и казачья Нахимовская Терская сотня намерены сотрудничать

В Правительстве Севастополя отмечают: взаимодействие между казачеством Севастополя и военно-патриотическим парком культуры и отдыха «Патриот» Южного военного округа Министерства обороны ведется с 1 мая 2019 года, – с самого момента открытия парка на территории города.

Подписание договора является логическим шагом в дальнейшем развитии взаимодействия между вооруженными силами и севастопольским казачьим округом. В дальнейшем, казаки будут задействованы в патриотических мероприятиях, проводимых в парке «Патриот», – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя атамана окружного казачьего округа «Севастопольский казачий округ» Александра Красюка.

Ранее Договора о совместной деятельности на территории парка Патриот, были заключены с Юнармией, и с парком «Патриот» Вооруженных сил РФ, расположенный в Московской области.

Работа парка ведется по Программе, утвержденной Командующим Южного военного округа, и согласована с командующим Черноморского флота. В этом году на территории парка «Патриот» запланировано проведение порядка 200 крупных мероприятий.