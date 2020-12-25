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В Севастополе парочка избила и ограбила мужчину-инвалида, зайдя к нему в квартиру

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:06 25.12.2020

История, произошедшая в Севастополе, такова:

Двое неизвестных проникли в квартиру 67-летнего мужчины с ограниченными физическими возможностями через незапертую дверь и стали требовать у него деньги. Получив отказ, незнакомец нанёс несколько ударов беспомощному мужчине, а его сообщница вытащила из кармана пенсионера 8000 рублей, и после этого злоумышленники скрылись с места преступления. Вырученные деньги они поделили и потратили на свои нужды. Полученные травмы заставили потерпевшего обратиться в медицинское учреждение за помощью. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району задержали 33-летнего местного жителя и его 46-летнюю знакомую. Полицейские выяснили, что задержанные уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж», им грозит до 7 лет лишения свободы.

В Севастополе парочка избила и ограбила мужчину-инвалида, зайдя к нему в квартиру

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