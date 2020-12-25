В Севастополе парочка избила и ограбила мужчину-инвалида, зайдя к нему в квартиру

История, произошедшая в Севастополе, такова:

Двое неизвестных проникли в квартиру 67-летнего мужчины с ограниченными физическими возможностями через незапертую дверь и стали требовать у него деньги. Получив отказ, незнакомец нанёс несколько ударов беспомощному мужчине, а его сообщница вытащила из кармана пенсионера 8000 рублей, и после этого злоумышленники скрылись с места преступления. Вырученные деньги они поделили и потратили на свои нужды. Полученные травмы заставили потерпевшего обратиться в медицинское учреждение за помощью. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району задержали 33-летнего местного жителя и его 46-летнюю знакомую. Полицейские выяснили, что задержанные уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.