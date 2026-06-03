В Севастополе парочка сожителей размещали закладки. Бизнес прекратили полицейские

Полицейские установили, что сожители работали закладчиками в теневом наркомаркете. По предоставленным им кураторами координатам они забирали партии запрещенного вещества из тайников, фасовали его на дозы, после чего раскладывали на территории города.

В ходе осмотра арендованного дома, в котором проживала парочка, стражи порядка обнаружили и изъяли около 100 полимерных свертков с «синтетикой», готовых к сбыту, несколько зип-пакетов с кристаллами, мобильные телефоны, банковские карты, электронные весы высокой точности и упаковочные материалы.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество содержит в своем составе метилэфедрон общей массой около 150 граммов, что является крупным размером, — озвучили детали дела в пресс- службе УМВД России в Севастополе.