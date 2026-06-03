В Севастополе парочка сожителей размещали закладки. Бизнес прекратили полицейские

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления наркоконтроля УМВД России по г. Севастополю и ОНК ОМВД России по Гагаринскому району задержали двух местных жителей – 27-летнюю женщину и ее 36-летнего сожителя, которые занимались незаконным оборотом синтетических наркотиков.
Полицейские установили, что сожители работали закладчиками в теневом наркомаркете. По предоставленным им кураторами координатам они забирали партии запрещенного вещества из тайников, фасовали его на дозы, после чего раскладывали на территории города.
В ходе осмотра арендованного дома, в котором проживала парочка, стражи порядка обнаружили и изъяли около 100 полимерных свертков с «синтетикой», готовых к сбыту, несколько зип-пакетов с кристаллами, мобильные телефоны, банковские карты, электронные весы высокой точности и упаковочные материалы.
Согласно заключению эксперта, изъятое вещество содержит в своем составе метилэфедрон общей массой около 150 граммов, что является крупным размером, — озвучили детали дела в пресс- службе УМВД России в Севастополе.
Следователем ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Мужчина заключен под стражу, его подельнице избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Фигурантам грозит до двадцати лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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