В Севастополе пенсионерка организовала фиктивную регистрацию граждан в своей однокомнатной квартире

В результате за два года на небольшой жилплощади были зарегистрированы 9 совершеннолетних граждан в возрасте от 26 до 61 года. Все обращающиеся к хозяйке квартиры действовали через её приятельницу либо через уже зарегистрированных в квартире лиц. В ходе проверки выяснилось, что ни один из зарегистрированных граждан фактически по указанному адресу не проживал. Злоумышленница призналась, что не знала об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В отношении хозяйки квартиры дознанием ОМВД России по Нахимовскому району возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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