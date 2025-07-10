В Севастополе пенсионерка организовала фиктивную регистрацию граждан в своей однокомнатной квартире

Как установили дознаватели, в 2023 году к 72-летней пенсионерке обратилась её приятельница с просьбой зарегистрировать на её жилплощади знакомых за денежное вознаграждение. Женщина согласилась, установив ежемесячную плату в размере 500 рублей с человека.

В результате за два года на небольшой жилплощади были зарегистрированы 9 совершеннолетних граждан в возрасте от 26 до 61 года. Все обращающиеся к хозяйке квартиры действовали через её приятельницу либо через уже зарегистрированных в квартире лиц. В ходе проверки выяснилось, что ни один из зарегистрированных граждан фактически по указанному адресу не проживал. Злоумышленница призналась, что не знала об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении хозяйки квартиры дознанием ОМВД России по Нахимовскому району возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю