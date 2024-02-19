В Севастополе пенсионеры ежедневно «клюют» на схему мошенников и «помогают» родне, попавшей в ДТП

За выходные дни в полицию обратились четверо пенсионеров в возрасте от 65 до 87 лет, которые пострадали от мошенников, похитивших деньги по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» и под предлогом защиты сбережений на банковском счету. Общая сумма материального ущерба составила почти 2 миллиона рублей.

Жертвами схемы «Ваш родственник стал виновником ДТП» стали три пенсионерки 72, 82 и 87 лет, которым позвонили мошенники и сообщили, что их дочери стали виновницами ДТП с пострадавшими. Якобы для непривлечения родственниц к уголовной ответственности, а также оказания медицинской помощи, телефонные злоумышленники убедили пожилых женщин передать подконтрольным курьерам имеющиеся денежные сбережения. Думая, что помогают своим дочерям избежать неприятностей, обманутые пенсионерки отдали пособникам мошенников в общей сложности 1 миллион 837 тысяч рублей.

Уважаемые граждане! Расскажите своим пожилым родителям, близким и соседям о данной схеме, предупредите их, что звонки о родственниках, попавших в ДТП, поступают только от мошенников. Помните: ваши разъяснительные беседы помогут уберечь от преступников, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Самое странное, что информация об этой мошеннической схеме, поучительные истории, сводки полиции звучат ежедневно, как говорится, даже из утюга… Но ЕЖЕДНЕВНО на «удочку» преступников попадают пожилые люди.