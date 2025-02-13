В Севастополе перекрыли канал, по которому нелегально оформили более 500 мигрантов

Сотрудники ФСБ выявили в Севастополе группу, которая, по версии следствия, обеспечила незаконное оформление и трудоустройство в РФ для более чем 500 мигрантов из Средней Азии, сообщили журналистам в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Пресечена противоправная деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции иностранных граждан на территории города Севастополя. <…> Более 500 выходцев из Средней Азии незаконно находились и вели трудовую деятельность на территории Российской Федерации, — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что с июня по октябрь 2024 года генеральный директор коммерческого предприятия, которое ведет работы на объекте Севастопольского госуниверситета, поручил своему подчиненному, водителю, найти граждан среднеазиатских республик, которые хотели бы устроиться в строительную бригаду. Тот предложил своей знакомой — юристу, работающей в частной фирме, за определенную сумму решить вопрос с оформлением иностранцев, обеспечив им фиктивную постановку на учет и незаконное оформление трудовых патентов. Женщина согласилась и через подставную фирму подготовила пакеты фиктивных документов.

По данным УФСБ, юрист подавала документы на оформление рабочих через свою знакомую — сотрудника отдела внутренней миграции ОМВД России по Гагаринскому району города Севастополя. Та на основании фиктивных документов принимала решение о постановке на миграционный учет и выдаче трудовых патентов иностранным гражданам.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору), что предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, которое занимается расследованием дела, пояснили, что уголовное дело возбуждено в отношении специалиста отдела МВД и трех сотрудников фирмы. Следователями проведены обыски по месту жительства и месту осуществления трудовой деятельности мигрантов, изъяты электронные устройства и документы, послужившие основанием для их незаконной постановки на учет. Устанавливается, причастен ли еще кто-то к преступной схеме.

источник: ТАСС