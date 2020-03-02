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В Севастополе пересмотрят информацию, указанную в паспортах объектов - лжестенды уберут
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе пересмотрят информацию, указанную в паспортах объектов — лжестенды уберут

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:21 02.03.2020

Актуализировать информацию, указанную в паспортах объектов, поручил врио Губернатора Севастополя Миахаил Развожаев. Делом займётся руководитель Департамента транспорта Сергей Румянцев.

Есть у нас, к примеру, национальный проект, установлена красивая табличка  – паспорт объекта. С  осени прошлого года работы на объекте не ведутся. Как выяснилось, контракт с подрядчиком расторгнут, но паспорт объекта гласит, что это нацпроект «Безопасные и качественный автомобильные дороги».  Указан также ответственный и сроки введения объекта в эксплуатацию. Вот что люди думают про нас и национальные проекты, когда видят табличку и сравнивают с результатом? Встал объект, значит, паспорт объекта необходимо заменить, повесить объявление, что, к сожалению, контракт с подрядчиком расторгнут из-за того, что он не выполнил обязательства. С ним ведется претензионная исковая работа. Государство взыщет с него убытки, сейчас проходят торги по новому контракту. Приносим свои извинения, просим потерпеть.  Надо перестать дискредитировать работу, которую поручил Президент стране  по нацпроектам. Проверьте все объекты, чтобы таких информационных лжестендов  не было в городе,  – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

 

В Севастополе пересмотрят информацию, указанную в паспортах объектов - лжестенды уберут

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