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В Севастополе персонал городских пляжей учат, как оказывать первую помощь: медицинскую и психологическую

В Севастополе персонал городских пляжей учат, как оказывать первую помощь: медицинскую и психологическую

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 14:09 04.07.2024

В Севастополе проведено учебно-методическое занятие на тему: «Оказание первой помощи. Оказание первой психологической помощи».

В Севастополе персонал городских пляжей учат, как оказывать первую помощь: медицинскую и психологическую

В рамках учебно-методического занятия инструктор Спасательной службы Севастополя рассказал об алгоритме оказания первой помощи, как правильно оценить состояние пострадавшего, при каких травмах накладываются жгуты и повязки, напомнил о правильном проведении сердечно-легочной реанимации.

Специалист Крымского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центр экстренной психологической помощи Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» рассказала о методах оказания психологической поддержки в стрессовых ситуациях, раздала буклеты по оказанию психологической помощи и разъяснила куда можно обратиться за психологической помощью в непростой жизненной ситуации, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В Севастополе персонал городских пляжей учат, как оказывать первую помощь: медицинскую и психологическую

В мероприятии приняли участие более 40 сотрудников обслуживающего персонала городских пляжей: «Учкуевка», «Любимовка», «Любимовка-2» и СОЛ «Горизонт».

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В Севастополе персонал городских пляжей учат, как оказывать первую помощь: медицинскую и психологическую

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ГУ МЧС России в Севастополе
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