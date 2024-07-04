В Севастополе персонал городских пляжей учат, как оказывать первую помощь: медицинскую и психологическую

В Севастополе проведено учебно-методическое занятие на тему: «Оказание первой помощи. Оказание первой психологической помощи».

В рамках учебно-методического занятия инструктор Спасательной службы Севастополя рассказал об алгоритме оказания первой помощи, как правильно оценить состояние пострадавшего, при каких травмах накладываются жгуты и повязки, напомнил о правильном проведении сердечно-легочной реанимации.

Специалист Крымского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центр экстренной психологической помощи Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» рассказала о методах оказания психологической поддержки в стрессовых ситуациях, раздала буклеты по оказанию психологической помощи и разъяснила куда можно обратиться за психологической помощью в непростой жизненной ситуации, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.