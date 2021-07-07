В Севастополе пиротехники МЧС ликвидировали бомбу времён Великой Отечественной войны весом 250 кг

Пиротехники Специализированного отряда ГУ МЧС России по г. Севастополю провели масштабную операцию по обезвреживанию взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны.

Немецкая авиабомба SC-250 была обнаружена при выполнении работ по очистке местности в районе строительной площадки железнодорожной станции «Мекензиевы горы». Вес боеприпаса – 250 килограммов, из которых 128 килограммов – взрывчатое вещество.

Детально обследовав находку, севастопольские пиротехники МЧС России установили: тип взрывателя определить невозможно, так как он был сильно повреждён. В связи с этим невозможно было выполнить транспортировку. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности приняли решение провести обезвреживание авиабомбы на месте обнаружения, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Операция была проведена 7 июля. МЧС Севастополя и руководством города были приняты все меры предотвращения нештатных ситуаций во время проведения работ. Проведение работ осложнялось наличием в районе обнаружения предмета ряда значимых объектов инфраструктуры: около 500 жилых домов, детского сада, железнодорожной станции и переезда «Мекензиевы горы» и линии электропередач.

На период мероприятий сотрудники МЧС совместно со службами города обеспечили безопасность людей, проживающих в опасном районе. С привлечением мобильного комплекса вещания и оповещения производилось информирование населения, сотрудники УМВД организовали оцепление опасной зоны, наряды ГИБДД перекрыли транспортное движение, в зоне опасного сейсмического воздействия были отключены все коммуникации. Кроме того, проводился подворовый обход с целью организации временной эвакуации граждан. Автобусы, предоставленные Правительством города, доставили людей в кинотеатр «Моряк», где для них были организованы досуг и питание. Полиция обеспечила сохранность имущества покинувших дома жильцов. Также было временно остановлено железнодорожное движение, после чего сотрудники станции укрылись в бомбоубежище, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Помимо этого, чтобы минимизировать сейсмическое воздействие от обезвреживания боеприпаса, на расстоянии семи метров от подрывной камеры была оборудована специальная предохранительная траншея, которая располагалась параллельно железной дороге и линии электропередач.

Были проведены все необходимые расчеты. Несмотря на техническую сложность этого обезвреживания, наши специалисты смогли выбрать верное решение. На месте оборудовали подрывную камеру глубиной около 4 метров. Боеприпас перемещали в неё дистанционным способом при помощи специального манипулятора и лебёдок. Чтобы предотвратить разлет осколков и погасить ударную волну при подрыве опасную находку накрыли практически 30 тонным куполом из грунта, – рассказал начальник Специализированного отряда ГУ МЧС России по г. Севастополю Николай Тисельский.

На безопасном от проводимых работ месте, функционировал межведомственный оперативный штаб, аккумулирующий всю основную информацию и анализирующий ход работ.

Несмотря на техническую сложность этого обезвреживания, пиротехники справились с этой работой на высшем уровне. Операция завершилась успешно благодаря ответственному подходу к общему делу и многолетнему опыту – ребята молодцы! Начальнику Специализированного отряда, его заместителю и другим ответственным за проведение обезвреживания удалось грамотно реализовать всю работу. Уничтожение было проведено по заранее спланированным расчетам. Это позволило полностью избежать выброса осколков от мощной немецкой бомбы на поверхность. Боеприпас был успешно обезврежен, — подвел итог начальник Главного управления МЧС России по городу Севастополю Дмитрий Козлов.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям всех служб города ущерба населению и инфраструктуре не нанесено.