В Севастополе пьяный водитель с пассажиром, подозреваемым в угрозах убийством, пытались скрыться от полиции

В Севастополе попытка избежать правосудия для двух нарушителей закончилась серьёзным ДТП, госпитализацией и уголовной ответственностью.

Предварительно установлено, что 2 декабря 34-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения приехал на своей «Тойоте» к 32-летнему приятелю, с которым продолжил распивать спиртное. Потом водитель отправился в находившийся поблизости комиссионный магазин, где купил за пять тысяч рублей пневматический пистолет. Приобретением старшего товарища решил воспользоваться его приятель, который направил пневматическое оружие на девушку, гулявшую с собакой, и пригрозил выстрелить. Пока испуганная горожанка сообщила о случившемся своему молодому человеку, пьяные мужчины успели вернуть пневматический пистолет в комиссионный магазин и решили скрыться с места происшествия, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Далеко уехать правонарушители не успели – сожитель потерпевшей оперативно передал информацию об инциденте в полицию. В районе 5-го километра Балаклавского шоссе сотрудники ДПС обнаружили разыскиваемый автомобиль и, после того как водитель проигнорировал требование об остановке, начали преследование. Спустя считанные секунды, в районе улицы Хрусталёва водитель не справился с управлением: иномарка выехала на встречную полосу, а затем за пределы проезжей части и перевернулась. В отношении находившегося за рулём правонарушителя составлены административные материалы за невыполнение требования об остановке, за отказ от медицинского освидетельствования и за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью. Санкции статьи влекут лишение права управления на срок от полутора до двух лет и штрафы. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали водителя с различными травмами.

В отношении 32-летнего пассажира иномарки отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ему грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время следственные действия продолжаются.

фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю