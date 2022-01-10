В Севастополе планируется направить на реабилитацию 600 человек, переболевших COVID-19

В Севастополе, говорят специалисты, коэффициент распространения COVID-19 незначительно вырос, темпы прироста сохранились на прежнем уровне.

За первую январскую неделю в Севастополе выявили 436 случаев коронавируса, тогда как за последние семь дней декабря заболели 489 человек. Количество пациентов на амбулаторном лечении уменьшилось на 32%. «Свободный коечный фонд составляет 23%: развернуто 602 койки, занято 462, свободно 140 коек. Количество выявленных внебольничных пневмоний – 92 случая за неделю, в последнюю неделю декабря их было 160. В отделении интенсивной терапии — 47 человек, на аппарате искусственной вентиляции легких – 2 пациента, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Александра Кулагина.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, снижение заболеваемости сократилось и происходит стабилизация.

Будем наблюдать за ситуацией, обеспечим готовность резерва коечного фонда. Сейчас очень важна ревакцинация, по вакцинации мы достигли необходимых цифр, — заявил глава города.

По статистике, первым компонентом привиты 275 тысяч севастопольцев, вторым – 262 тысячи человек. Ревакцинацию прошли уже 53 тысячи человек. Вакцина в наличии во всех пунктах. Кроме того, в ходе аппаратного совещания губернатор поручил провести инвентаризацию коечного фонда.

Необходимо обеспечить готовность к появлению в городе нового штамма коронавирусной инфекции и рассмотреть роддом №1, в котором запланирован капитальный ремонт, в качестве резервной базы для лечения больных коронавирусом, — отмечает Михаил Развожаев.

На реабилитации в корпусе девятой больницы на ЮБК находятся 17 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Планируется, что в этом году реабилитацию пройдут 600 человек.