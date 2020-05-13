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В Севастополе планируют благоустроить городские кладбища. Цена вопроса - почти 25 млн рублей
фото: pxhere.com

В Севастополе планируют благоустроить городские кладбища. Цена вопроса — почти 25 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:48 13.05.2020

Севастопольский департамент городского хозяйства издал приказ об утверждении перечня кладбищ, на которых в этом году будут проводиться работы по капремонту, реконструкции и благоустройству. Предполагается, что общая сумма затрат составит почти 25 млн рублей.

Капитальный ремонт и реконструкция территории и объектов благоустройства кладбищ. Братское кладбище воинов 414-й стрелковой дивизии (10-й км Балаклавского шоссе). Братское кладбище воинов 89-й стрелковой дивизии (10-й км Балаклавского шоссе). Предельный объём финансирования всего – 7,4 млн рублей, — отмечает «Новый Севастополь».

В текущем году предполагается провести капремонт дорожного асфальтобетонного покрытия второй очереди кладбища на 5-м км Балаклавского шоссе за 12,4 млн рублей.

Остальные затраты предусмотрены на разработку технической документации на восстановительные работы воинских захоронений. В списке 26 объектов с общим объёмом финансирования 4,1 млн рублей.

Также запланированы кадастровые работы на семи объектах – 700 тысяч рублей.

Получателем бюджетных средств определено учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Севастополя».

В Севастополе планируют благоустроить городские кладбища. Цена вопроса - почти 25 млн рублей

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