В Севастополе по подозрению в посредничестве во взяточничестве задержан адвокат

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по результатам спецмероприятий, проведенных совместно со Службой в городе Севастополе УФСБ России по РК и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении адвоката адвокатской палаты города Севастополя. Он подозревается в посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что на рассмотрении в Гагаринском районном суде города Севастополя находилось уголовное дело, возбужденное органами СК России по материалам ФСБ, по обвинению должностного лица в растрате вверенных ему денежных средств. Адвокат предложил фигуранту уголовного дела за взятку договориться с судьей, чтобы при вынесении приговора ему было назначено наказание, не связанное с лишением свободы. Обвиняемый на протяжении времени передавал частями адвокату денежные средства, общая сумма которых составила 156 тысяч рублей. 3 июня текущего года после передачи оставшейся части денег адвокат был задержан сотрудниками Службы в городе Севастополе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Учитывая, что задержанный в соответствии со статьей 447 Уголовного кодекса Российской Федерации, относится к перечню лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства, уголовное дело в отношении него возбуждалось лично исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым.

В настоящее время подозреваемый задержан. С ним проводятся все необходимые следственные действия с целью установления полноты картины совершенного преступления.

Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.