В Севастополе — по проспекту Генерала Острякова до улицы Пожарова — реконструируют магистральный водопровод

Протяжённость реконструируемого участка магистрального водопровода высокого давления по проспекту Генерала Острякова до улицы Пожарова — 4 км.

Проектом предусмотрена реконструкция существующего трубопровода диаметром 600 мм методом санации с помощью протяжки напорного рукава. Это позволит снизить до 70% водопотерь. Благодаря федеральной целевой программе применяем такой способ ремонта, как санация существующих водоводов без нарушения благоустройства территории. Срок окончания работ – декабрь текущего года. Подрядчик идёт по графику, — цитирует пресс-служба директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.