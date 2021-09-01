В Севастополе — по проспекту Генерала Острякова до улицы Пожарова — реконструируют магистральный водопровод

Протяжённость реконструируемого участка магистрального водопровода высокого давления по проспекту Генерала Острякова до улицы Пожарова — 4 км.
Проектом предусмотрена реконструкция существующего трубопровода диаметром 600 мм методом санации с помощью протяжки напорного рукава. Это позволит снизить до 70% водопотерь. Благодаря федеральной целевой программе применяем такой способ ремонта, как санация существующих водоводов без нарушения благоустройства территории. Срок окончания работ – декабрь текущего года. Подрядчик идёт по графику, — цитирует пресс-служба директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.
Работы выполняет подрядная организация «Аквапрув». Цена контракта – 507,2 млн рублей.
В настоящий момент 1,5 км санации уже выполнено. Сейчас реконструируются следующие 1,5 км и прокладывается временный водовод с целью обеспечения жителей бесперебойным водоснабжением, – говорит генеральный директор компании-подрядчика Руслан Аджиев.
Специалисты устанавливают современные полимерные трубы датского производства, срок их службы составляет 50 лет.
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