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В Севастополе - по проспекту Генерала Острякова до улицы Пожарова - реконструируют магистральный водопровод

В Севастополе — по проспекту Генерала Острякова до улицы Пожарова — реконструируют магистральный водопровод

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:53 01.09.2021

Протяжённость реконструируемого участка магистрального водопровода высокого давления по проспекту Генерала Острякова до улицы Пожарова — 4 км.

Проектом предусмотрена реконструкция существующего трубопровода диаметром 600 мм методом санации с помощью протяжки напорного рукава. Это позволит снизить до 70% водопотерь. Благодаря федеральной целевой программе применяем такой способ ремонта, как санация существующих водоводов без нарушения благоустройства территории. Срок окончания работ – декабрь текущего года. Подрядчик идёт по графику, — цитирует пресс-служба директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

В Севастополе - по проспекту Генерала Острякова до улицы Пожарова - реконструируют магистральный водопровод В Севастополе - по проспекту Генерала Острякова до улицы Пожарова - реконструируют магистральный водопровод

Работы выполняет подрядная организация «Аквапрув». Цена контракта – 507,2 млн рублей.

В настоящий момент 1,5 км санации уже выполнено. Сейчас реконструируются следующие 1,5 км и прокладывается временный водовод с целью обеспечения жителей бесперебойным водоснабжением, – говорит генеральный директор компании-подрядчика Руслан Аджиев.

Специалисты устанавливают современные полимерные трубы датского производства, срок их службы составляет 50 лет.

В Севастополе - по проспекту Генерала Острякова до улицы Пожарова - реконструируют магистральный водопровод

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