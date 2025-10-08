В Севастополе почти 100 многодетных молодых семей получили по 300 тыс. рублей в рамках нацпроекта «Семья»

Севастопольские молодые семьи продолжают получать единовременную выплату на третьего или последующего ребенка, родившихся с 1 января 2025 года. Такая мера предусмотрена в рамках реализации федерального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья».

Право на выплату предоставляется одному из родителей, проживающему на территории Севастополя по месту жительства (пребывания) при условии, что возраст каждого из супругов, состоящих в браке, либо единственного родителя на дату подачи заявления не превышает 35 лет включительно.

Единовременная выплата осуществляется в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего ребенка в молодой семье, а в случае рождения двух и более детей, выплата производиться на каждого ребенка. С начала 2025 года поддержку получили 96 семей на 97 детей. Важно отметить, при определении права на выплату не учитываются дети, в отношении которых родители лишены или ограничены в родительских правах, а также те, кто находится под опекой или был передан под опеку из молодой семьи, — рассказала заместитель начальника управления методологии предоставления соцподдержки департамента труда и соцзащиты населения Людмила Воробьева.

Обратиться за единовременной выплатой необходимо в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Заявление можно подать в МФЦ или в управление адресной соцподдержки населения.

Перечень необходимых сведений: