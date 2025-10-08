Прямо сейчас:
В Севастополе почти 100 многодетных молодых семей получили по 300 тыс. рублей в рамках нацпроекта «Семья»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе почти 100 многодетных молодых семей получили по 300 тыс. рублей в рамках нацпроекта «Семья»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:33 08.10.2025

Севастопольские молодые семьи продолжают получать единовременную выплату на третьего или последующего ребенка, родившихся с 1 января 2025 года. Такая мера предусмотрена в рамках реализации федерального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья».

Право на выплату предоставляется одному из родителей, проживающему на территории Севастополя по месту жительства (пребывания) при условии, что возраст каждого из супругов, состоящих в браке, либо единственного родителя на дату подачи заявления не превышает 35 лет включительно.

Единовременная выплата осуществляется в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего ребенка в молодой семье, а в случае рождения двух и более детей, выплата производиться на каждого ребенка. С начала 2025 года поддержку получили 96 семей на 97 детей. Важно отметить, при определении права на выплату не учитываются дети, в отношении которых родители лишены или ограничены в родительских правах, а также те, кто находится под опекой или был передан под опеку из молодой семьи, — рассказала заместитель начальника управления методологии предоставления соцподдержки департамента труда и соцзащиты населения Людмила Воробьева.

Обратиться за единовременной выплатой необходимо в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Заявление можно подать в МФЦ или в управление адресной соцподдержки населения.

Перечень необходимых сведений:

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) свидетельства о рождении ребенка/детей, выданные компетентным органом иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
3) свидетельства об усыновлении ребенка/детей, выданные органом записи актов гражданского состояния или консульским учреждением Российской Федерации;
4) свидетельство о заключении брака, выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
5) свидетельство о смерти супруга (супруги) заявителя, выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
6) договор найма жилого помещения, судебное решение, иной документ, выданный компетентным органом, содержащий сведения о проживании в Севастополе, – в случае отсутствия подтвержденной регистрации  по месту жительства (пребывания) в городе Севастополе;
7) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя заявителя, – в случае подачи заявления через представителя;
8) документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на имя заявителя (договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации о реквизитах счета или другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета).

Узнайте больше:  Маршруты Большой Севастопольской тропы и леса региона вновь открыты для посещения

Напомним, главная цель нацпроекта «Семья» — стимулировать рост числа многодетных семей в городе, формируя прочную основу для демографического развития региона.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

