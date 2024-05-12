В Севастополе почтили память воинов госбезопасности, защищавших город в Великую Отечественную

Подвиг Павла Силаева олицетворяет стойкость духа, мужество, героизм, любовь к родине всех воинов-чекистов, которые ценой своей жизни ежедневно приближали долгожданную победу в годы Великой Отечественной войны. Но для нас, чекистов, 9 мая 1945 года война не была окончена: наши коллеги, наши предки продолжали бороться с бандгруппами пособников фашизма, которые действовали еще долгие годы на территории Западной Украины, в советских прибалтийских республиках. Враг бросал все новые угрозы и вызовы — в Афганистане, на Северном Кавказе, но сотрудники органов госбезопасности с честью справились со всеми испытаниями. И сегодня мы с гордостью можем говорить о преемственности поколений, о преемственности подвига. Наши сотрудники с первых дней выполняют с честью и достоинством задачи в зоне специальной военной операции. Мы победили тогда — победим и сейчас, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя начальника Управления – начальника службы в городе Севастополе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю полковник Константина Дорошенко.

В мероприятии приняли участие: начальник Управления ФСБ России по Черноморскому флоту контр-адмирал Сергей Парфенов, первый заместитель начальника Управления – начальник службы в городе Севастополе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю полковник Константин Дорошенко, председатель Законодательного собрания Владимир Немцев, председатель Севастопольской региональной организации ветеранов органов государственной безопасности капитан 1 ранга в отставке Александр Рябухин и члены ветеранской организации.

Накануне в Севастополе состоялся торжественный митинг, на котором почтили память Павла Силаева и всех чекистов, защищавших город в Великую Отечественную войну.

Участники митинга возложили цветы к Мемориалу воинов госбезопасности — защитников Крыма и Севастополя.

Справочно:

Павел Михайлович Силаев — участник Великой Отечественной войны, военный контрразведчик Черноморского флота, младший политрук, младший лейтенант госбезопасности, участник обороны Крыма и обороны Севастополя. В 1942 году входил в состав группы прикрытия, которой было поручено с Херсонесского аэродрома эвакуировать членов Военного совета ЧФ и командования Севастопольского оборонительного района. Эвакуация прошла успешно, но группа прикрытия, в которую входил Павел Силаев, эвакуироваться уже не смогла: аэродром окружили фашисты. Бойцы сражались до последнего — отбивали атаки немецких танков, уничтожали гитлеровцев. К началу июля в живых осталось несколько советских моряков.

4 июля немцам удалось захватить контрразведчика. В походный штаб на допрос он шел, спрятав в карманах две гранаты-лимонки, приведенные в боевое положение. В штабе раздался взрыв: Павел Силаев привел гранаты в действие. Он погиб сам, уничтожив гитлеровского генерала и находившихся рядом немецких офицеров.

В 1992 году Павел Михайлович Силаев был посмертно награждён медалью «За оборону Севастополя». Его именем названа улица в нашем городе. В 1966 году в районе места гибели героя был открыт памятник. Позднее рядом появилась мемориальная доска с именами 326 севастопольских чекистов, погибших в Великой Отечественной войне.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя