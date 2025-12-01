Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Социальная сфера РК | В Севастополе подать заявку на конкурс «Семья года» можно через региональный портал Госуслуг
Новости Республики
В Севастополе подать заявку на конкурс «Семья года» можно через региональный портал Госуслуг
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе подать заявку на конкурс «Семья года» можно через региональный портал Госуслуг

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 16:26 01.12.2025

На заседании Правительства Севастополя обсудили порядок подачи заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». По поручению губернатора Михаила Развожаева разработали возможность подачи заявки через региональный портал Госуслуг.

Раньше семьям приходилось подавать заявки лично или по почте, а портфолио предоставлять на флеш-накопителях. Теперь весь процесс будет значительно удобнее и доступнее.

Также появилась новая номинация — «Семья защитника Отечества», помимо уже традиционных «Молодая семья», «Многодетная семья» и «Семейная династия».

Со следующего года в ней смогут участвовать:

  • семьи ветеранов боевых действий и участников СВО;
  • члены семей погибших защитников Отечества;
  • семьи, осуществляющие волонтерскую помощь участникам СВО;
  • участники патриотических движений.

Прием заявок на конкурс 2026 года начнется в феврале.

Напомним, главная цель конкурса — укрепление, продвижение семейных ценностей и традиций.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.