В Севастополе подать заявку на конкурс «Семья года» можно через региональный портал Госуслуг

На заседании Правительства Севастополя обсудили порядок подачи заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». По поручению губернатора Михаила Развожаева разработали возможность подачи заявки через региональный портал Госуслуг.

Раньше семьям приходилось подавать заявки лично или по почте, а портфолио предоставлять на флеш-накопителях. Теперь весь процесс будет значительно удобнее и доступнее.

Также появилась новая номинация — «Семья защитника Отечества», помимо уже традиционных «Молодая семья», «Многодетная семья» и «Семейная династия».

Со следующего года в ней смогут участвовать:

семьи ветеранов боевых действий и участников СВО;

члены семей погибших защитников Отечества;

семьи, осуществляющие волонтерскую помощь участникам СВО;

участники патриотических движений.

Прием заявок на конкурс 2026 года начнется в феврале.

Напомним, главная цель конкурса — укрепление, продвижение семейных ценностей и традиций.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя