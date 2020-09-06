В Севастополе подписан государственный контракт на строительство КОС «Южные»

Подписан госконтракт на строительство КОС «Южные». Подписанты – Единая дирекция капитального строительства Севастополя и ООО «Региональная строительная компания».

КОС «Южные», без ложной скромности — самый главный проект для Севастополя. Его история порядка 30 лет насчитывает. Начали его строить еще в советский период, потом все остановилось из-за отсутствия средств и долгие годы к этому проекту не возвращались. После 2014 года вернулись, но сделали это, мягко говоря, неудачно. Потребовалось время, чтобы восстановить ресурсы, изменить правила, что опять не заходить в непонятные конкурсы, определить партнера, с которым мы точно можем достроить этот проект. Долго анализировали, в итоге нашли очень надежного партнера – Региональную строительную компанию, — отметил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что «Региональная строительная компания» обладает большим опытом строительства очистных сооружений.

Почти во всех крупнейших аэропортах страны очистные сооружения построены этой компанией. Есть опыт, компетенции, технологические возможности. Еще месяц назад компания начала проводить у нас здесь на объекте геологию, делать компьютерное моделирование. Уверен, что в этот раз заход будет удачным, — заверил Михаил Развожаев.

Генеральный директор «Региональной строительной компании» Борис Сакун подчеркнул, что компания реализовала проекты очистных сооружений в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, а также в аэропорте Ростова-на-Дону Платов.

Нам надо сейчас разобраться с документацией. Когда будет завершено математическое моделирование, мы заказчику предложим несколько вариантов, которые он должен выбрать, после чего приступим к работе, — сказал Борис Сакун.

Михаил Развожаев добавил, что на проект очистных в ФЦП предусмотрено 8,5 млрд. рублей, включая 2 млрд. рублей, которые были потеряны предыдущим подрядчиком КОС «Южные».

Наша задача построить качественный объект. Очень важно — повторное использование технической воды. Эта проблема остро стоит в Севастополе. Очищенную воду, в частности, можно использовать для полива. Срок окончания 2023 год, но задача построить быстрее, — подчеркнул врио губернатора.

Развожаев отметил, что строительство КОС «Южные» находится не только на его личном контроле, но и в фокусе внимания вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.