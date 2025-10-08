В Севастополе подросток угнал мотоцикл: хотел покататься, но не смог завести и… сжёг его

Установлено, что 17-летний студент припарковал во дворах свой мотоцикл стоимостью 185 тысяч рублей и пошел с друзьями на прогулку. Тем временем мимо проходил 14-летний подросток и решил покататься на оставленном без присмотра транспортном средстве. Там же он завести его не смог и попросту покатил в другое малолюдное место. Оставшись наедине со своей «находкой», парень пробовал различные способы запуска мотоцикла без ключа, но, увы, безуспешно. Поскольку на место возвращать угнанное транспортное средство было бы слишком явно, мальчик решил избавиться от улик и поджег мотоцикл, после чего скрылся в неизвестном направлении, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Когда владелец транспорта вернулся с прогулки и обнаружил отсутствие своего имущества, он обратился за помощью в полицию. Оперативники ОМВД России по Ленинскому району оперативно вычислили злоумышленника и задержали его. Однако мотоцикл «спасти» уже не удалось.

В отношении несовершеннолетнего за неправомерное завладение транспортным средством и повреждение чужого имущества возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ и ч. 2 ст. 167 УК РФ. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю