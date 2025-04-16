В Севастополе подросток «заминировал» школу — хотел сорвать контрольную. «Заработал» уголовное дело

Юный житель Севастополя оставил ложное сообщение о «минировании» школы, чтобы сорвать контрольную по алгебре. Как сообщает пресс-служба полиции города, правоохранители шутку не оценили.

14-летний школьник позвонил в «112» и сообщил о минировании школы, — сказано в сообщении.

Получив сигнал о минировании, правоохранители осмотрели школу, не нашли взрывчатых веществ и быстро вычислили звонившего. Как оказалось, таким образом юноша пытался сорвать пересдачу контрольной по алгебре, но не учел нюанс — номер, с которого звонил подросток, был зарегистрирован на его маму.

Теперь в отношении шутника возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

источник: РИА Новости Крым