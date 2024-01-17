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В Севастополе подвели итоги работы Фонда развития промышленности за 2023 год
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе подвели итоги работы Фонда развития промышленности за 2023 год

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:37 17.01.2024

Фонд развития промышленности был создан по распоряжению губернатора Севастополя в августе 2020 года с целью оказания мер поддержки предприятиям, работающим в сфере промышленности. Государственный фонд развития промышленности города принимает заявки на финансирование проектов приобретения промышленного оборудования и модернизации производства.

Используя имеющиеся инструменты, а именно компенсацию затрат на участие в выставках и предоставление льготных займов с очень низкой ставкой – от 1% до 5%, Фонд развития промышленности выполняет свою основную задачу – способствует последовательному развитию севастопольских предприятий, которые в свою очередь помогают развивать наш город, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Севастополя Марию Литовко.

Итоги работы Фонда развития промышленности Севастополя за 2023 год:

  • разработано три новые программы, направленные на льготное финансирование проектов и предоставление грантов;
  • промышленные предприятия Севастополя воспользовались семью льготными займами на сумму более 80 млн рублей, общая сумма инвестиций по этим проектам составит 170 млн рублей;
  • в рамках трёх региональных программ промышленным предприятиям было предоставлено восемь грантов;
  • бесплатный сервис «Промышленность Севастополя» на базе сайта фонда собрал более 250 предложений товаров и услуг предприятий-производителей города.
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Напомним, фонд осуществляет поддержку промышленных предприятий с использованием различных инструментов государственной поддержки, в числе которых финансирование проектов (льготные займы), продвижение продукции севастопольских производителей (гранты на выставочную деятельность, онлайн-платформа производителей).

Более подробную информацию можно найти по ссылке. На сайте фонда размещены действующие меры поддержки, подборка промышленных выставок и форумов, сведения о реализованных проектах и актуальные новости. Получить дополнительную информацию можно по телефону +7 (978) 978-57-77.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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