В Севастополе подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2025»

В Севастополе завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России – 2025». Лучшим педагогом дошкольного образования стала воспитатель высшей квалификационной категории детского сада № 91 Елена Суворова.

Я работаю в детском саду № 91 уже 34 года, пришла помощником воспитателя, потом получила профессиональное образование, повышала свое мастерство, со временем стала воспитателем высшей квалификационной категории. Моя победа стала неожиданностью, это знак того, что меня заметили и оценили. Меня поддерживали мои родные и творческая группа нашего детского сада «Сказка». Участвовать в конкурсе я решила, чтобы поделиться своим педагогическим опытом и провзаимодействовать с коллегами, потому что их педагогические находки очень интересные и очень привлекательные для работы с детьми. Моя приоритетная тема в работе с детьми – художественное экспериментирование, творческое изготовление различных поделок. Мастер-класс я провела на тему «Ручная работа с любовью. Мешочки-обереги, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя победителя конкурса Елену Суворова.

Конкурсные испытания проходили в течение четырех дней. Девять педагогов боролись за право стать лучшим воспитателем Севастополя 2025 года.

В заочном туре необходимо было направлять на рассмотрение жюри была публикацию на сайте своего учреждения визитной карточки «Я – педагог».

Затем прошел первый очный тур: конкурсанты провели «Педагогические мероприятия с детьми» и «Просветительские мероприятия с родителями». Пять педагогов продолжили участие во втором очном туре. Они продемонстрировали свой «Мастер-класс» и приняли участие в конкурсном испытании «Блицтурнир» – решении ситуационных задач.

На всех этапах конкурсных испытаний члены жюри наблюдали и оценивали, как педагог входит в незнакомый детский коллектив, как устанавливает контакт, преподносит материал, какие методы и приемы использует, насколько удерживает внимание ребят на протяжении всего занятия, а также насколько полезным было это занятие. Во время просветительского мероприятия с родителями мы оценивали общение воспитателя с незнакомой группой родителей, умение давать грамотные развернутые ответы на вопросы родителей о физическом воспитании, об адаптации ребенка в новом коллективе, о подготовке в школе, и другие жизненные ситуации. Ценно и то, что некоторые конкурсанты уже сейчас говорят о том, что будут участвовать в профессиональных конкурсах в последующие года, – отмечает заместитель директора департамента образования и науки Елена Андрус.

По итогам регионального этапа втрое место заняла воспитатель первой квалификационной категории детского сада № 125 Галина Коваленко, третье место – воспитатель первой квалификационной категории детского сада № 20 Оксана Шляхтицкая.

Мой педагогический стаж составляет уже более 10 лет, и я думаю, что это определенное предназначение. Каждый из нас выбирает свой путь уже из детства, мне всегда нравилось заниматься с детьми. Мой профессиональный девиз в следующих строках: Каким быть должен воспитатель? Конечно добрым должен быть, любить детей, любить ученье, свою профессию любить. Я думаю, я не ошиблась в своем выборе. Я с радостью иду на работу, у меня отличный коллектив, у меня есть педагог-наставник, отличный руководитель, который поддерживает многие мои начинания. Участвуя в конкурсе, я обрела бесценный опыт, который вдохновляет на дальнейшие достижения. Я благодарна своей команде, которая меня поддерживала и вдохновляла, – отмечает Галина Коваленко.

Директор Образовательного центра «Античный» Светлана Каминская отметила, что время диктует необходимость систематического повышения мастерства педагогами.

Мир меняется, меняются и дети, и чтобы воспитателю быть интересным и востребованным, ему необходимо совершенствовать свое мастерство. К участию в конкурсах мотивирует несколько причин: авторитет и уважение среди коллег. Если выдвигают человека на конкурс, значит, у него есть определенные заслуги, знания, умения и навыки, значит ему доверяют представлять образовательное учреждение. Есть и другие способы мотивации сотрудников. Педагог – это профессия, требующая непрерывного развития и останавливаться на достигнутом нельзя, – заверила Светлана Каминская.

Теперь победителю регионального этапа, воспитателю детского сада № 91 Елене Суворовой предстоит серьезная подготовка к участию во Всероссийском финале, где она сразится за звание «Воспитатель года России – 2025» с коллегами из других регионов. Финал состоится осенью.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя