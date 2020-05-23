В Севастополе подвели итоги регионального этапа конкурса добровольческих практик «Регион добрых дел»

В Севастополе в рамках регионального этапа конкурса добровольческих практик «Регион добрых дел» волонтерские организации представляли добровольческие практики, направленные на развитие уровня добровольчества в регионе, а также повышающие качество жизни людей и способствующие росту числа граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность.

Следующим этапом конкурса стала оценка работ экспертами, а затем подведение итогов экспертной комиссией, в состав которой вошли представители органов исполнительной власти, представители общественности и бизнес-сообществ. Всего организаторами конкурса было принято семь заявок, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Победу в региональном этапе одержали: Севастопольская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи», Севастопольское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», а также «Центр дополнительного образования «Малая академия наук».

Также комиссией было принято решение включить с учетом рекомендаций в список победителей следующие организации: Севастопольская региональная общественная организация защиты детства и материнства «Севастопольские мамы», Севастопольская региональная общественная организация «Молодежное движение Миротворец», Волонтерский центр «Фрегат» и проект «Академия 3 возраста» Севастопольского государственного университета.

Победители автоматически стали участниками Всероссийского этапа конкурса «Регион добрых дел», в случае победы в нем города Севастополя проекты получат финансовую поддержку в виде субсидии для их реализации.

Конкурс «Регион добрых дел» позволяет создать условия для устойчивого развития добровольческих инициатив в субъектах нашей страны, повысить качество жизни людей, а также увеличить число, вовлеченных в добровольчество людей.

Мероприятие организовано Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя и ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр спортивных и социальный программ Севастополя».