В Севастополе подвели итоги в сфере здравоохранения за 2021 год. Коллективный иммунитет, говорят, на уровне

О проделанной работе в сфере здравоохранения в Севастополе в ходе пресс-конференции рассказали вице-губернатор Александр Кулагин и директор профильного департамента Виталий Денисов.

В этом году работа велась в условиях пандемии коронавирусной инфекции – мы прошли три волны. В рамках борьбы с ковидом продолжается активная профилактическая кампания: город обеспечен вакциной, прививочные пункты развернуты во всех районах. На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в Севастополе – один из наиболее высоких в стране. Это стало возможным благодаря активной позиции севастопольцев, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Александра Кулагина.

2021 год для здравоохранения был достаточно напряженным, но медицинские работники справились с поставленными задачами на отлично, подчеркнул Виталий Денисов.

Всем было непросто, были задействованы все ресурсы. Несмотря на то, что все были заняты борьбой с ковидом, медучреждения продолжали оказывать и плановую медицинскую помощь, — заявил директор департамента здравоохранения.

Одна из главных задач севастопольского здравоохранения — лицензирование медицинских учреждений. В рамках ее выполнения в городе капитально ремонтируют больницы и поликлиники, оснащают их новым оборудованием. Так, в 2021 году открылись после ремонтов детская поликлиника на улице Ленина, роддом на проспекте Генерала Острякова, подстанция скорой помощи в Инкермане. В построенном в Балаклаве модульном здании разместили инфекционное отделение. Также завершаются работы по ремонту детской поликлиники на улице Умрихина и женской консультации на улице Правды. На сегодняшний день в городе из 116 объектов здравоохранения пролицензированы 67.

В рамках региональных программ национального проекта «Здравоохранение» в сосудистом центре появились новые аппараты КТ и УЗИ, в онкологическом диспансере — маммограф и дерматоскоп. Также в этом году в Севастополе стартовала программа модернизации первичного звена.

В рамках программы будут построены два медицинских объекта: поликлиника в районе улицы Шевченко и врачебная амбулатория на Фиоленте. Благодаря программе в городе появились уже новые автомобили, на которой доктора городских больниц №4 и №9 выезжают к жителям отдаленных районов – Северной стороны и Байдарской долины. Также был закуплен новый магнитно-резонансный томограф для обследования детей, он начнет работу после завершения процедуры лицензирования, — говорит вице-губернатор.

Кроме того, благодаря сотрудничеству с Правительством Москвы и межбюджетному трансферту для стационаров, взрослых и детских поликлиник, лабораторных служб города было закуплено почти 6 тысяч единиц оборудования и медицинских изделий.

В этом году севастопольские доктора продолжили освоение новых технологий лечения. Специалисты Регионального сосудистого центра возобновили проведение операций радиочастотной катетерной абляции, провели первые операции на открытом сердце – аортокоронарное шунтирование. Также хирурги внедрили технологию стентирования сонных артерий и впервые выполнили рентгенэндоваскулярное протезирование аорты.

Всего высокотехнологичную медицинскую помощь в этом году получили около 4 тысяч человек. Такие сложные операции для севастопольцев проводятся бесплатно.

В этом году у наших докторов появилась возможность экстренно транспортировать пациентов в близлежащие федеральные центры посредством санитарной авиации. До настоящего времени нуждающихся в транспортировке пациентов отправляли на лечение автотранспортом или самолетами через Симферополь. Появление санавиации стало возможным благодаря региональной программе «Развитие первичной медико-санитарной помощи, — отмечает Виталий Денисов.

На сегодняшний день около 3 тысяч жителей Севастополя, перенесших инфаркты и инсульты, а также пациенты, которым провели операции на сосудах, получают бесплатные лекарства. В декабре прошлого года на отсроченном обслуживании находились более 9 тысяч льготных рецептов – к концу этого года их количество не превышает 250-300.

Продолжается укомплектование медицинских учреждений квалифицированными кадрами. В регионе действует ряд принятых Правительством мер поддержки: выплаты врачам особо востребованных специальностей и фельдшерам, приехавшим из других регионов, компенсация аренды жилья, доплаты молодым специалистам, региональные надбавки. Действует программа целевого обучения.

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