В Севастополе подвели итоги второго дня фестиваля национальных культур «Севэтнофест-2024»

Масштабный праздник национальных культур «Севэтнофест-2024» прошёл на базе Дворца детства и юношества, объединив представителей разных народов и традиций.

Гости фестиваля посетили выставку национально-культурных обществ, познакомились с культурой народов, традициями и обычаями, оценили изделия народных художественных промыслов, узнали историю возникновения традиционных игр, побывали на концерте фольклорных коллективов. Для самых юных участников организаторы подготовили специальную анимационную программу, народные забавы, шоу мыльных пузырей, увлекательные мастер-классы, где можно было погрузиться в самобытные традиции народов и освоить уникальные ремесла. Яркие фотовыставки познакомили ребят с культурным наследием. Здесь каждый нашёл занятие по душе, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Фестиваль проводится в Севастополе третий год подряд. Вы видите здесь много ребят, которые погружены в атмосферу национальных культур и с самых малых лет постигают основу российской государственности, которая состоит в её многонациональном и многоконфессиональном многообразии. «Севэтнофест» призван сплотить и еще раз напомнить севастопольцам о том, что какой бы ты ни был национальности, самое главное – хранить принципы уважения и любви к соседу, оставаясь при этом носителем своей самобытной культуры, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела по работе с национальными и религиозными организациями департамента внутренней политики Владимира Колесникова.

Фестиваль «Севэтнофест» организован при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, департамента внутренней политики Севастополя и Севастопольского городского национально-культурного центра.

Очень интересное мероприятие. Посмотрел выставку, познакомился с культурами народов. Также принял участие в развлечениях игровой зоны: соревновался в шахматах, дженге и аэрохоккее, где победил. В подарок получил браслет, значок «Севэтнофест», пряник и леденец. Спасибо большое, весело и познавательно провел время, узнал для себя много нового о народах нашей страны, – делится впечатлениями участник Артём.

Напомним, ежегодный фестиваль национальных культур нацелен на расширение и укрепление единого культурного пространства, продвижение национальных традиций. Старт масштабному мероприятию дала вторая межрегиональная научно-практическая конференция, которая была посвящена истории и этнологии. Фестиваль продолжится в муниципалитетах города.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя