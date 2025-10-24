Прямо сейчас:
В Севастополе подвели итоги второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2025»

15:19 24.10.2025

В период с 13 по 22 октября 2025 года на территории города проведен второй этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025», направленной на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.

Оперативно-профилактические мероприятия проводились сотрудниками служб и подразделений УМВД России по г. Севастополю в местах компактного пребывания (проживания) иностранных граждан, осуществления ими трудовой деятельности, с целью выявления и пресечения каналов нелегальной миграции, административных правонарушений со стороны иностранных граждан и преступлений в сфере миграции.

Всего в ходе рейда выявлено 257 административных правонарушений в сфере миграции, в том числе составлено 55 протоколов в отношении иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации незаконно, и 34 протокола в отношении граждан, осуществлявших трудовую деятельность с нарушением законодательства.

Также сотрудниками УМВД России по г. Севастополю выявлен иностранный гражданин, который уклонился от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации путем контролируемого самостоятельного выезда. В отношении него составлен административный протокол по ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ и вынесено постановление о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации.

За период проведения операции УМВД России по г. Севастополю в отношении иностранных граждан принято 7 решений об административных выдворениях за пределы Российской Федерации в форме принудительного перемещения.

Указанные мероприятия, направленные на выявление правонарушений в сфере миграционного законодательства, находятся на постоянном контроле у руководства УМВД России по г. Севастополю и проводятся на регулярной основе.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 8

