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В Севастополе появится 20 «умных» светофоров, видеодетекторы и обзорные камеры
фото: siobhandolezal (pixabay.com)

В Севастополе появится 20 «умных» светофоров, видеодетекторы и обзорные камеры

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:47 15.02.2021

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Севастополе в 2020 году уже установлено 25 «умных» светофоров. Основная задача системы — управление городскими дорогами.

В текущем году после завершения капитального ремонта и реконструкции, шесть «умных» светофоров появятся на ул. Льва Толстого, 9 — на Камышовом шоссе.

Также в 2021 году запланировано строительство пяти новых светофорных объектов для безопасности пешеходов:

  • на пересечении ул. Менжинского и Симферопольского шоссе
  • в районе ул. Правды, д. 33
  • в районе д. 8 по проспекту Октябрьской Революции
  • на перекрестке проспект Генерала Острякова и ул. Генерала Хрюкина
  • в районе д. 136 по проспекту Генерала Острякова.

Дорожный контроллер «умного» светофора предназначен для адаптивного управления движением автотранспорта и пешеходов на перекрестке на основе данных параметров транспортных потоков.

По словам начальника отдела организации работ по безопасности дорожного движения ГБУ «Севастопольский Автодор» Сергея Волкова, в прошлом году Севавтодором установлено 37 видеодетекторов, считывающих интенсивность движения транспортных средств с распределением на грузовой и легковой виды транспорта. Исходя из этого скорректирован алгоритм движения по улично-дорожной сети и настройка работ светофорных объектов.

Такие видеодетекторы установлены на Казачинском шоссе, Камышовом шоссе, проспекте Октябрьской Революции, ул. Вакуленчука, Рыбацком причале, на ул. Багрия, ул. Большая Морская и т.д. В планах 2021 года установить еще 27 видеодетекторов.

Принять оперативные меры по регулированию работы светофорного объекта позволяют и 9 обзорных камер, установленных на основных перекрестках Севастополя. Обзорные камеры позволяют определить ситуацию на дороге в данный момент времени, получить актуальную информацию, осуществлять мониторинг за нештатными ситуациями. Это камеры кругового обзора, позволяющие просматривать дорогу на удаление более 200 м.

Благодаря уже работающему в агломерации адаптивному оборудованию удалось снять очаговые пробковые явления, повысить среднюю скорость движения транспортных средств и увеличить пропускную способность некоторых перекрестков исходя из потребности проезда с каждого направления в зависимости от времени суток, года, погодных условий и локальных ситуаций. Например, если перекресток заблокирован из-за ДТП, водители выбирают альтернативный маршрут и, соответственно, светофор начинает выстраивать работу исходя из потоков движения транспорта, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Сергейя Волкова.

В Севастополе появится 20 «умных» светофоров, видеодетекторы и обзорные камеры

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