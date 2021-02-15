В Севастополе появится 20 «умных» светофоров, видеодетекторы и обзорные камеры

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Севастополе в 2020 году уже установлено 25 «умных» светофоров. Основная задача системы — управление городскими дорогами.
В текущем году после завершения капитального ремонта и реконструкции, шесть «умных» светофоров появятся на ул. Льва Толстого, 9 — на Камышовом шоссе.
Также в 2021 году запланировано строительство пяти новых светофорных объектов для безопасности пешеходов:
- на пересечении ул. Менжинского и Симферопольского шоссе
- в районе ул. Правды, д. 33
- в районе д. 8 по проспекту Октябрьской Революции
- на перекрестке проспект Генерала Острякова и ул. Генерала Хрюкина
- в районе д. 136 по проспекту Генерала Острякова.
Дорожный контроллер «умного» светофора предназначен для адаптивного управления движением автотранспорта и пешеходов на перекрестке на основе данных параметров транспортных потоков.
По словам начальника отдела организации работ по безопасности дорожного движения ГБУ «Севастопольский Автодор» Сергея Волкова, в прошлом году Севавтодором установлено 37 видеодетекторов, считывающих интенсивность движения транспортных средств с распределением на грузовой и легковой виды транспорта. Исходя из этого скорректирован алгоритм движения по улично-дорожной сети и настройка работ светофорных объектов.
Такие видеодетекторы установлены на Казачинском шоссе, Камышовом шоссе, проспекте Октябрьской Революции, ул. Вакуленчука, Рыбацком причале, на ул. Багрия, ул. Большая Морская и т.д. В планах 2021 года установить еще 27 видеодетекторов.
Принять оперативные меры по регулированию работы светофорного объекта позволяют и 9 обзорных камер, установленных на основных перекрестках Севастополя. Обзорные камеры позволяют определить ситуацию на дороге в данный момент времени, получить актуальную информацию, осуществлять мониторинг за нештатными ситуациями. Это камеры кругового обзора, позволяющие просматривать дорогу на удаление более 200 м.
Благодаря уже работающему в агломерации адаптивному оборудованию удалось снять очаговые пробковые явления, повысить среднюю скорость движения транспортных средств и увеличить пропускную способность некоторых перекрестков исходя из потребности проезда с каждого направления в зависимости от времени суток, года, погодных условий и локальных ситуаций. Например, если перекресток заблокирован из-за ДТП, водители выбирают альтернативный маршрут и, соответственно, светофор начинает выстраивать работу исходя из потоков движения транспорта, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Сергейя Волкова.
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