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В Севастополе полицейские и кадеты организовали парад и праздничный концерт у дома ветерана

В Севастополе полицейские и кадеты организовали парад и праздничный концерт у дома ветерана

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:34 09.05.2021

Сегодня поздравить с Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны Нину Васильевну Сатымову прибыли сотрудники Управления МВД России по г. Севастополю и учащиеся кадетских классов органов внутренних дел СОШ № 6.

Врио заместителя начальника УМВД России по г. Севастополю подполковник внутренней службы Дмитрий Карпинский, начальник управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Александр Крайнюк вместе с членом Общественного совета при УМВД Александром Конюшком искренне поздравили Нину Васильевну с праздником, пожелали ей долгих лет жизни и поблагодарили за личный вклад в победу над фашизмом, — сообщает пресс-служба УМВД п г. Севастополю.

В Севастополе полицейские и кадеты организовали парад и праздничный концерт у дома ветерана

Война застала Нину Сатымову буквально за школьной партой. В 1942 году она, 17-летняя девушка, пришла в военный комиссариат со словами: «Хочу защищать Родину!». После окончания курсов военных радисток её отправили на фронт. Гвардии старший сержант Нина Сатымова освобождала Западную Украину, Польшу и Чехословакию. 9 мая 1945 года она встретила в капитулировавшем Берлине. За заслуги перед Родиной Нина Васильевна награждена орденами Отечественной войны, «За мужество», медалью «За боевые заслуги».

В Севастополе полицейские и кадеты организовали парад и праздничный концерт у дома ветерана

К дому, где проживает Нина Сатымова, прибыли сотрудники культурного центра и других служб УМВД, а также ученики кадетских классов ОВД. Под окнами Нины Васильевны торжественным маршем во главе со знамённой группой прошли полицейские и кадеты, отдавая дань уважения её героическому подвигу.

В Севастополе полицейские и кадеты организовали парад и праздничный концерт у дома ветерана

После персонального парада солистки культурного центра УМВД под аккомпанемент полицейского оркестра устроили для ветерана настоящий концерт Победы. Для фронтовички прозвучали дорогие её сердцу песни военных лет.

В Севастополе полицейские и кадеты организовали парад и праздничный концерт у дома ветерана

Происходящее не оставило равнодушными и жильцов соседних домов – севастопольцы выглядывали из окон, выходили на улицу послушать любимые песни и, пользуясь случаем, вместе с сотрудниками полиции и кадетами поздравляли ветерана с Днём Победы.

В Севастополе полицейские и кадеты организовали парад и праздничный концерт у дома ветерана

Фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

В Севастополе полицейские и кадеты организовали парад и праздничный концерт у дома ветерана

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