В Севастополе полицейские и кадеты организовали парад и праздничный концерт у дома ветерана

Сегодня поздравить с Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны Нину Васильевну Сатымову прибыли сотрудники Управления МВД России по г. Севастополю и учащиеся кадетских классов органов внутренних дел СОШ № 6.

Врио заместителя начальника УМВД России по г. Севастополю подполковник внутренней службы Дмитрий Карпинский, начальник управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Александр Крайнюк вместе с членом Общественного совета при УМВД Александром Конюшком искренне поздравили Нину Васильевну с праздником, пожелали ей долгих лет жизни и поблагодарили за личный вклад в победу над фашизмом, — сообщает пресс-служба УМВД п г. Севастополю.

Война застала Нину Сатымову буквально за школьной партой. В 1942 году она, 17-летняя девушка, пришла в военный комиссариат со словами: «Хочу защищать Родину!». После окончания курсов военных радисток её отправили на фронт. Гвардии старший сержант Нина Сатымова освобождала Западную Украину, Польшу и Чехословакию. 9 мая 1945 года она встретила в капитулировавшем Берлине. За заслуги перед Родиной Нина Васильевна награждена орденами Отечественной войны, «За мужество», медалью «За боевые заслуги».

К дому, где проживает Нина Сатымова, прибыли сотрудники культурного центра и других служб УМВД, а также ученики кадетских классов ОВД. Под окнами Нины Васильевны торжественным маршем во главе со знамённой группой прошли полицейские и кадеты, отдавая дань уважения её героическому подвигу.

После персонального парада солистки культурного центра УМВД под аккомпанемент полицейского оркестра устроили для ветерана настоящий концерт Победы. Для фронтовички прозвучали дорогие её сердцу песни военных лет.

Происходящее не оставило равнодушными и жильцов соседних домов – севастопольцы выглядывали из окон, выходили на улицу послушать любимые песни и, пользуясь случаем, вместе с сотрудниками полиции и кадетами поздравляли ветерана с Днём Победы.

Фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.