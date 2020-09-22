В Севастополе полицейские задержали подозреваемого в краже бытовой техники из дома

В Севастополе беспечность хозяйки дома помогла злоумышленнику беспрепятственно попасть в чужое жильё и похитить имущество.

60-летняя местная жительница вместе со своей дочерью ушли на море и оставили входную дверь дома незапертой. Этим в их отсутствие воспользовался 21-летний парень. Он перелез через забор, тайком проник в жилище, где похитил ноутбук и экшн-камеру, а затем скрылся. Украденное имущество злоумышленник сбыл в ломбард, а вырученные деньги потратил на свои нужды, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.