В Севастополе полицейские задержали подозреваемого в краже бытовой техники из дома

В Севастополе беспечность хозяйки дома помогла злоумышленнику беспрепятственно попасть в чужое жильё и похитить имущество.
60-летняя местная жительница вместе со своей дочерью ушли на море и оставили входную дверь дома незапертой. Этим в их отсутствие воспользовался 21-летний парень. Он перелез через забор, тайком проник в жилище, где похитил ноутбук и экшн-камеру, а затем скрылся. Украденное имущество злоумышленник сбыл в ломбард, а вырученные деньги потратил на свои нужды, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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