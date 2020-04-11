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В Севастополе полицейские задержали подозреваемого в краже из магазина
Иллюстрация: echospb.ru

В Севастополе полицейские задержали подозреваемого в краже из магазина

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:24 11.04.2020

В Севастополе, в дежурную часть ОМВД по Ленинскому району обратилась заведующая магазином. Женщина сообщила, что из магазина похитили деньги и сигареты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Подозреваемым оказался 36-летний житель города, ранее судимый за кражи и грабёж. Установлено, что мужчина, убедившись в отсутствии работников магазина, повредил окно и проник внутрь помещения, откуда похитил 3000 рублей и несколько пачек сигарет, затем скрылся, — сообщили в УМВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В Севастополе полицейские задержали подозреваемого в краже из магазина

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