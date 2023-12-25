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В Севастополе полицейские доставили в больницу ребёнка, нуждавшегося в медицинской помощи

В Севастополе полицейские доставили в больницу ребёнка, нуждавшегося в медицинской помощи

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:36 25.12.2023

В вечернее время к сотрудникам патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ленинскому району города Севастополя старшему лейтенанту полиции Антону Шаповаленко и старшему сержанту полиции Александру Пехову, находящимся на маршруте патрулирования на проспекте Генерала Острякова, с просьбой о помощи обратилась автоледи.

Взволнованная женщина объяснила, что в машине находятся две её дочери, старшей из них внезапно стало плохо, и она теряет сознание. Девочку необходимо было срочно доставить в лечебное учреждение, однако это осложнялось очень интенсивным движением.  Не теряя ни секунды, полицейские приняли решение пересадить маму с детьми в патрульный автомобиль и доставить в больницу. За считанные минуты стражи правопорядка довезли граждан до медучреждения, где ребёнка госпитализировали и стали оказывать помощь.  После этого полицейские по просьбе женщины пригнали её автомобиль, оставленный на проспекте, и нашли мобильный телефон, который она в суматохе потеряла, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

После выздоровления девочки Антон Шаповаленко и Александр Пехов навестили семью. В гости они пришли не с пустыми руками: стражи правопорядка поздравили малышек с наступающим Новым годом и вручили им подарки – мягкие игрушки и торт.

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